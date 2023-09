Andateci piano su Kazuosan morto: primi post superficiali su Cosimo Corrado scomparso

Ci sono pervenute nel primo pomeriggio alcune segnalazioni di post social di cui avremmo fatto volentieri a meno, visto che alcuni utenti stanno iniziando a diffondere voci su Kazuosan morto. Il noto youtuber, il cui vero nome è Cosimo Corrado, risulta scomparso da qualche giorno ed in teoria dovrebbe trovarsi a New York. Se da un lato l’incertezza di ieri ha fatto posto con il trascorrere delle ore alla conferma sul fatto che da giorni non si abbiano notizie del ragazzo, come riportato anche da Il Messaggero, è importante essere prudenti con l’utilizzo dei social.

Diamoci un taglio con Kazuosan morto: primi uscite acchiappaclick su Cosimo Corrado scomparso

In linea con quanto riportato nei mesi scorsi a proposito della piccola Kata, ad oggi ancora non ritrovata, gli utenti non possono fare altro che allertare le Forze dell’Ordine qualora ci fossero avvistamenti (in questo caso la Farnesina, visto che il giovane quasi sicuramente è ancora negli USA), o quantomeno evitare di diffondere notizie non verificate. Purtroppo, in situazioni simili, troppo spesso ci si lascia andare a ricondivisioni di pancia, senza conoscere bene gli ultimi aggiornamenti.

E così abbiamo chi parla superficialmente di Kazuosan morto. No, al momento della pubblicazione del nostro aggiornamento quotidiano non si hanno conferme in merito. Per fortuna, aggiungiamo noi, nonostante le principali testate nazionali abbiano praticamente ufficializzato la scomparsa di Cosimo Corrado, con tanto di denuncia alla Polizia da parte della famiglia integrando quanto riportato ieri. Senza spingersi oltre. Visto che le ricerche sono al momento circoscritte su New York, è inevitabile che le notizie siano frammentarie per ora.

Diventa anche inutile soffermarsi troppo sulle notizie riportate da altri youtuber che hanno avuto contatto con lo stesso Cosimo Corrado prima della scomparsa. Dal nostro punto di vista, è importante al momento evidenziare che le voci su Kazuosan morto siano del tutto prive di fonti.

