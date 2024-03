Cosa ha detto Acerbi e video labiale con Juan Jesus: errori e chiarimenti sul caso Kessie

Cosa ha detto Acerbi a Juan Jesus? Questo è il grande quesito del giorno, alla luce delle contrastanti versioni fornite dai due protagonisti diretti del caso emerso in occasione del match tra Inter e Napoli di domenica scorsa. Un insulto razzista a detta del difensore brasiliano, tra le altre cose ex nerazzurro e protagonista del gol del definitivo pareggio. Al contempo, il difensore dei vicecampioni d’Europa ritiene che sia stato solo un fraintendimento e che da parte sua non ci sia stata alcuna uscita del genere.

Cosa ha detto Acerbi ed imprecisioni sul video del labiale con Juan Jesus: errori anche sul caso Kessie

Non è un caso che in tanti siano alla ricerca del video del labiale che, almeno sulla carta, inchioderebbe il giocatore dell’Inter. Magari sfruttando anche alcuni episodi del passato, come la polemica a distanza con Kessie e Bakayoko dopo una partita tra Milan e Lazio. Quando si parla di labiale, nel calcio, bisogna sempre fare attenzione. Lo abbiamo visto anche fuori dal campo con il caso Nedved di alcuni anni fa, stando a quanto abbiamo riportato a suo tempo sul nostro sito.

Premesso che condanniamo senza se e senza ma qualsiasi episodio di razzismo (sembra superfluo aggiungerlo, ma a quanto pare i chiarimenti non sono mai troppi sotto questo punto di vista), occorre specificare che ad oggi un vero e proprio video che mostri il labiale di Acerbi verso Juan Jesus non esiste. Le telecamere hanno immortalato il momento in cui il giocatore del Napoli ha denunciato tutto all’arbitro, ma la prova oggettiva contro l’interista non è trapelata, a differenza di quello che emerge da alcuni post sui social.

Non è un caso che, in giornata, anche il Giudice Sportivo abbia rimandato tutto all’indagine della Procura Federale. Al di là del caso del video relativo al labiale, poi, va detto che la polemica tra Acerbi ed il duo milanista composto da Kessie e Bakayoko nel 2019 si riferisse solo a schermaglie social sulla forza dello stesso Milan e della Lazio. Nessuna questione razzista. Cosa ha detto Acerbi a Juan Jesus? Ne sapremo di più a breve.

