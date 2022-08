Pubblicano i video privati di Nedved con illazioni sulla moglie oggi: perché non ha senso

I video privati di Nedved, con relative illazioni sulla moglie, non li troverete sul nostro sito. Vogliamo essere chiari da subito in modo che gli utenti vogliosi di imbattersi nei due filmati diventati virali in queste ore, potranno avere immediatamente le idee chiare. A cosa ci stiamo riferendo? In passato, sul nostro sito, abbiamo parlato del dirigente della Juventus per questioni prettamente sportive, mentre da alcune ore a questa parte stanno prendendo piede due filmati che vanno analizzati in modo differente.

Stop allo sciacallaggio sui video privati di Nedved con illazioni sulla moglie oggi

Sostanzialmente, c’è un primo video in cui sembra apparire Nedved in un mini “trenino” con alcune ragazze. Contesto disinibito ed una festa in corso. Il solito filmato registrato a tradimento ed evidentemente reso pubblico con un interesse ben preciso. Tanto è bastato per scatenare le illazioni su sua moglie Ivana, che a detta di numerosi siti sarebbe stata lasciata dall’ex stella di Lazio e Juventus nel 2019 per una ragazza molto più giovane.

A tal proposito, occorre ricordare che i due non abbiano mai annunciato pubblicamente la separazione o il divorzio. Insomma, quello di tre anni fa è sempre stato gossip su Nedved e la moglie, senza riscontri definitivi in grado di andare oltre qualche foto o indiscrezioni rilanciate da siti di gossip. Giusto farlo presente anche oggi, alla luce dei video che stanno facendo il giro dei social.

Il secondo filmato, per intenderci, riprende di spalle un uomo barcollante e visibilmente non nel pieno delle sue facoltà mentali. Qualcuno sostiene sia lo stesso Nedved, andando oltre le voci che riguardano sua moglie. Non c’è certezza, ma anche se fosse si potrebbe evidenziare il fatto che ognuno sia libero di vivere come meglio credere una serata, a patto che non arrechi danno ad altri. E la persona in questione, a prescindere da chi sia, sta quantomeno evitando di mettersi al volante.

