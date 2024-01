Cosa c’è nella salsa barbecue? Una ricetta americana con radici lontane

La salsa barbecue è una ricetta tipicamente americana, ma come molte in un mondo ormai globale, arrivata ormai da noi. Le sue origini vengono tradite dai suoi ingredienti: la salsa Worchester in primis, salsina inglese ottenuta con aceto, scolatura di acciughe, cipolle, aglio ed erbe aromatiche nata come imitazione di una “salsa indiana” e fermentata fino alla perfezione.

La salsa barbecue americana tradisce le sue origini coloniali, aggiungendo pomodoro, maionese e mostarda.

Cosa c’è nella salsa barbecue? Una ricetta americana

La salsa barbecue, nata con le colonie, fu commercializzata da Heinz (produttore del Ketchup moderno) e Kraft nel secolo passato, diventando la compagna di ogni ricetta di carne, dall’hamburger fino all’originale carne al barbecue, passando per arrosti e carne alla griglia.

Se da noi in fondo conosciamo solo la salsa Heinz e Kraft già in negozio, o quella servita con gli hamburger, in America praticamente ogni stato ha la sua ricetta, più o meno liquida e “penetrante” o più o meno aromatica, legata alle singole preparazioni locali.

Un filo conduttore lega dunque ketchup, maionese e salsa barbecue, passando per l’India e i paesi Asiatici diventando da prodotto inglese prodotto coloniale e poi internazionale.

