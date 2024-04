Cosa cambia su WhatsApp dal prossimo 11 aprile con aggiornamento regole

Capiamo oggi cosa cambia su WhatsApp dal prossimo 11 aprile con aggiornamento delle regole di utilizzo. Nuove norme in vigore saranno disponibili a partire dall’11 aprile 2024 per quanto concerne l’utilizzo di WhatsApp, l’app di messaggistica di maggior appeal in tutto il mondo. Approfondendo la questione in Europa, quindi anche in Italia, cambieranno le regole d’accesso su WhatsApp per età.

Dettagli su cosa cambia su WhatsApp dal prossimo 11 aprile con aggiornamento delle regole

Dopo il down della scorsa settimana, oggi tocca capire cosa cambia su WhatsApp dal prossimo 11 aprile con aggiornamento delle regole. Infatti, da giovedì 11 aprile sarà introdotta questa nuova regola che implica come l’età minima per l’uso di WhatsApp nell’area geografica europea passerà da 16 a 13 anni. Una notizia sicuramente importante per tutti coloro che si ritrovano ad avere quest’età e che finalmente potranno iscriversi all’app di messaggistica più utilizzata al mondo con la propria data di nascita.

Non si abbassa però solo il limite di età per poter sfruttare i servizi di WhatsApp, infatti saranno introdotte anche nuove norme di utilizzo. Da questo punto di vista ci saranno infatti delle modifiche riguardanti i meccanismi di trasferimento dei dati internazionali. Ovviamente ci sarà sempre la crittografia end-to-end che ha il compito di proteggere i messaggi e le chiamate su WhatsApp.

Sempre dall’11 aprile saranno poi aggiunte ulteriori informazioni per quanto riguarda i Termini in merito a linee guida e normative, che illustrano che cosa è consentito e che cosa non lo è su WhatsApp. Saranno forniti dettagli sui nuovi requisiti Ue che consentono all’utente di inviare messaggi da WhatsApp ad App di terzi supportate. Se si continuerà quindi ad utilizzare WhatsApp, dall’11 aprile l’utente dovrà accettare questi aggiornamenti presenti nei Termini di servizio dell’app di messaggistica.

Qualche cambiamento probabilmente si noterà soprattutto con la possibilità di sfruttare quest’app per comunicare con altre app di messaggistica di terze parti. Ci sarà una vera e propria connessione tra le varie applicazioni dedicate al mondo della comunicazione e che risultano essere tra le più utilizzate sugli smartphone. La privacy e la sicurezza saranno comunque gli aspetti più importanti di WhatsApp.

Ora dovrebbe essere tutto più chiaro cosa cambia su WhatsApp dal prossimo 11 aprile, in merito al tanto atteso aggiornamento delle regole.

