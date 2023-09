Corpi di alieni presentati in Parlamento in Messico: prime versioni di parere opposto

Da un paio di giorni a questa parte si parla tanto di una notizia che ha fatto il giro del mondo, visto che la storia dei corpi di alieni presentati in Parlamento in Messico per forza di cose ha attirato l’attenzione di quelle persone da sempre vicine a queste tematiche. Qualcuno ha dato addirittura per scontato che l’uscita in Parlamento di uno studioso potesse essere incontrovertibile, ma oggi 14 settembre occorre prendere in esame anche le prime versioni di parere opposto.

Cosa sappiamo sui corpi di alieni presentati in Parlamento in Messico: spuntano versioni di parere differente

Dunque, si torna a parlare di alieni dopo mesi, in seguito ad una vecchia uscita di Red Ronnie. Cosa dovrebbe renderci più cauti quando si parla di corpi di alieni presentati in Parlamento in Messico? Le prime versioni di parere differente tendono in qualche modo a sminuire la stessa figura di Jaime Maussan, che ha condotto indagini sui fenomeni alieni per decenni. Al punto da essere spesso e volentieri al fianco degli scienziati da tempo.

A gettare acqua sul fuoco a proposito dei presunti corpi di alieni presentati in Parlamento in Messico ci ha pensato una fonte UK questo giovedì, citando più in particolare Julieta Fierro, ricercatrice presso l’Istituto di Astronomia dell’Università Nazionale Autonoma del Messico. A suo modo di vedere, ad esempio, alcuni dettagli del caso “non avevano senso”. Ha poi aggiunto che la sua Università non ha mai approvato la scoperta nonostante Maussan, nonostante quest’ultimo abbia dichiarato il contrario.

A detta di Fierro, era necessario ad esempio condurre più test di una radiografia per determinare se gli esseri fossero “non umani”. Ha detto: “Maussan ha fatto molte cose strane, dicendo di aver parlato con la Vergine di Guadalupe.Mi ha detto che gli extraterrestri non mi parlano come parlano con lui perché non credo in loro“.

Come se non bastasse, ha aggiunto che Maussan sia stato accostato in passato a cospirazioni aliene sfatate, il che ha anche creato molte speculazioni sull’autenticità o meno di queste recenti “scoperte” sulla vita aliena. Insomma, prudenza sulla storia dei corpi di alieni presentati in Parlamento in Messico.

