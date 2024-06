Contrordine: la Playstation 5 prima console a 8k pare non lo sia più. O meglio che non lo sia mai stata davvero. O meglio la menzione 8k dalle confezioni della stessa sparisce dopo quattro anni sugli scaffali, i cui primi due piagati da COVID19 e dalla crisi dei semiconduttori che ne hanno limitato la reperibilità.

Eppure, adesso quietamente scompare dal marketing la menzione dell’impossibile primato della prima console a 8k, un primato fantasma

Contrordine: la Playstation 5 prima console a 8k? Pare di no

Solo un gioco nella storia della PS5 ha mai raggiunto i desiderati 8k, e neppure in modo “pulito”.

Parliamo the The Touryst, che arriva all’obiettivo 8k, teoricamente 7.680 pixel in orizzontale e 4.320 in verticale, per un totale di circa 33 milioni di pixel, mediante un barbatrucco chiamato “supersampling”, ovvero rendering a 8K, risoluzione output a 4K.

Effettivamente l’8k era una tecnologia aspirazionale, qualcosa che per SONY stessa, “PS5 è compatibile con display 8K al lancio e, dopo un aggiornamento futuro del sistema, sarà in grado di supportare risoluzioni fino a 8K”.

A patto ovviamente che vi fossero programmi.

A patto che lo sviluppo lo consentisse: ma lo sviluppo non è ancora a quel livello, e giochi fruibili a 8k non ce ne sono. Forse non ve ne saranno nella nona generazione, e quindi niente.

SONY rimanda la partita e non parla più della cosa.

