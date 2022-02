Contadino ucraino ruba carro armato russo con un trattore: cosa sappiamo per ora

Sta facendo il giro del web il video che ci mostra un contadino ucraino rubare un carro armato russo trainandolo lungo strade di campagna con il suo trattore. Una storia incredibile, che per forza di cose induce tanti utenti a porsi delle domande sull’autenticità delle immagini. A maggior ragione, se pensiamo che in questi giorni stanno prendendo piede teorie discutibili sulla guerra, come quella secondo cui Miss Ucraina 2015 avrebbe deciso di aiutate l’esercito del suo Paese. Ne abbiamo parlato in mattinata con un altro articolo.

Le fonti che supportano la storia del contadino ucraino, impegnato a rubare carro armato russo con un trattore

In un contesto del genere, è giusto premetterlo, non possiamo emettere sentenze definitive. Dunque, questo approfondimento non fa altro che analizzare le fonti, in modo che ognuno possa farsi un’idea più precisa su quanto avvenuto nelle ultime ore. Cosa sappiamo a proposito del contadino ucraino che avrebbe rubato un carro armato russo con un trattore? Effettivamente, coloro che confermano questa tesi non sono propriamente gli ultimi arrivati.

L’autenticità del video relativo al contadino ucraino incredibilmente capace di rubare un carro armato russo con un trattore sarebbe stata confermata in primis da un’agenzia tutto sommato affidabile, come Ukrainian Independent Information Agency. Come se non bastasse, le immagini in questione sono state pubblicate su Twitter dall’account ufficiale della Guardia Nazionale dell’Ucraina. Trovate il contributo originale a fine articolo.

Le prime ricostruzioni, nello specifico, affermano che il furto sarebbe avvenuto in una zona rurale vicino a Kakhovka, nel villaggio di Lyubimovka. Da sottolineare anche la lettera “Z” sul mezzo militare, associabile necessariamente all’esercito russo. Staremo a vedere quali altre informazioni ci arriveranno nelle prossime ore a proposito del contadino ucraino che sarebbe stato in grado di rubare un carro armato russo trainandolo con il suo trattore. Vi lasciamo al video in questione.

