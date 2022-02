Grosso malinteso su Anastasiia Lenna: l’ex Miss Ucraina non sta combattendo contro la Russia

Ennesima cantonata ed imprecisione da parte di diverse testate italiane, in merito alla guerra in corso tra Ucraina e Russia, considerando quanto scritto da molti a proposito di Anastasiia Lenna. Stiamo parlando di Miss Ucraina 2015, la quale a detta di alcuni giornalisti avrebbe deciso di dare il proprio supporto all’esercito del suo Paese per respingere l’offensiva russa. Un malinteso, frutto della scarsa propensione ad approfondire tematiche simili, come avvenuto nella giornata di ieri a proposito dell’ospedale pediatrico che sarebbe stato colpito a Kiev.

Chiariamo il malinteso su Anastasiia Lenna: l’ex Miss Ucraina non è in guerra contro i Russi

Sono bastati alcuni scatti di Anastasiia Lenna per creare enorme disinformazione sull’argomento. La bellissima Miss Ucraina 2015, infatti, da sempre ha una passione per un’arma da softair. Insomma, non fa parte dell’esercito ucraino che in diverse aree del Paese sta facendo di tutto per respingere il nemico russo. Tuttavia, gli scatti che trovate su Instagram hanno dato una sensazione sbagliata. Del resto, nel profilo ci sono foto simili che risalgono anche alle fasi antecedenti al conflitto tra i due Paesi.

Tutto questo per dire cosa? I suoi post sono continui inni allo “stop war”, quindi coloro i quali sono pronti a scrivere che anche la donna sia scesa in guerra per difendere il Paese dall’invasione dei russi, stanno commettendo un grave errore. Non il primo, purtroppo, da quando giovedì scorso Putin ha ordinato l’attacco alla Russia. Il caso di Anastasiia Lenna non fa altro che evidenziare la fretta eccessiva con la quale vengono trattate alcune tematiche.

Spulciando il profilo di Miss Ucraina 2015, non a caso, emerge un’arma softair addirittura in un post di ottobre 2021. Ennesima conferma, questa, sul fatto che le notizie riguardanti Anastasiia Lenna siano del tutto infondate, estendendo il catalogo delle fake news raggruppate fino a questo momento dopo l’attacco della Russia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.