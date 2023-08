Confondono Lil Tay morta con Lil Tjay: facciamo chiarezza sull’annuncio di oggi

Gli utenti, anche qui in Italia, stanno facendo enorme confusione su Lil Tay morta, rispetto alle voci sul quasi omonimo Lil Tjay. Come sono andate le cose? Esattamente come avvenuto alcuni mesi fa con Franzoni, stando al nostro chiarimento di allora, vanno specificati alcuni importanti concetti. A scanso di equivoci, vi diciamo subito che a perdere la vita è stata la prima, considerando il fatto che a morte dell’adolescente (personaggio virale sui social) è stata annunciata sul suo account Instagram mercoledì, descrivendo il tutto come una “evento improvviso”.

Tanta confusione tra Lil Tay morta con Lil Tjay: occorre chiarezza sulle notizie di oggi

Ecco perché alcuni ci stanno capendo poco, anche qui da noi. Fondamentalmente, si fa confusione tra Lil Tay morta e Lil Tjay. Assonanza e quasi omonimia, al punto da rendere indispensabili chiarimenti sull’annuncio di oggi, tra le altre cose disponibile per tutti all’interno del suo canale ufficiale. Cosa dice il post in questione? “È con il cuore pesante che condividiamo la devastante notizia della morte improvvisa e tragica della nostra amata Claire“, si legge nel post. “Non abbiamo parole per esprimere la perdita insopportabile e il dolore indescrivibile.

Evidentemente la notizia della morta di Lil Tay è stata ricondivisa dalla sua famiglia, in possesso dell’account Instagram, precisando che l’evento sia stato del tutto inaspettato ed ha lasciato tutti scioccati. Come se non bastasse, è stato aggiunto che ci sarebbe stata anche la morte di suo fratello. Non si hanno altre notizie, almeno per ora, sulle cause del decesso della giovane, ma occorre precisare che in tanti stanno facendo disinformazione.

Se da un lato abbiamo conferme su Lil Tay morta, dunque, smentiamo con forza che a perdere la vita sia stato Lil Tjay. Tornereo sull’argomento nel caso in cui dovessero venire a galla ulteriori dettagli sulle notizie trapelate oggi.

