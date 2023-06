Confondono Annamaria Franzoni con la moglie di Prodi scomparsa da qualche ora

Da alcune ore si torna a parlare con insistenza di Annamaria Franzoni, con un chiaro riferimento alla moglie di Romano Prodi, che nelle ultime ore è passata a miglior vita. Un semplice caso di omonimia, tra le altre cose anche parziale, se pensiamo che la consorte dell’ex Premier si chiamava Flavia Franzoni. Tanto è bastato, grazie anche ad alcuni articoli concepiti male sul titolo, per dare la sensazione che la notizia del giorno riguardasse la donna associata da tutti al delitto di Cogne.

Il doppio errore commesso dagli utenti su Annamaria Franzoni dopo la morte della moglie di Romano Prodi oggi

Una vicenda, quella delle omonimie che fanno confusione, con cui torna alla mente quanto avvenuto in passato con Giusy Ferreri, stando a quanto vi abbiamo riportato a suo tempo con un altro articolo. Come se non bastasse, una volta chiarito il caso che non investe Annamaria Franzoni, ci sono altri elementi che dobbiamo prendere in considerazione oggi 14 giugno. Gli stessi che anni fa (in particolare nel 2019) hanno generato notizie false sull’ex leader del PD.

In sostanza, circa quattro anni fa prese piede la voce secondo cui Annamaria Franzoni fosse la nipote di Romano Prodi. Grazie a questo legame di sangue, la sua posizione giudiziaria si sarebbe notevolmente ammborbidita stando alle bufale del tempo. Smentite anche da note testate giornalistiche. Inutile dire che tra i due non ci sia alcuna connessione, al netto del cognome in comune tra la donna e la moglie dello stesso Prodi, putroppo venuta a mancare proprio in queste ore secondo le agenzie di stampa.

Dunque, diamoci un taglio non solo con le voci su Annamaria Franzoni, ma anche con la vecchia bufala secondo cui l’unica persona condannata per il delitto di Cogne sarebbe in qualche modo parente di Romano Prodi. A maggior ragione, se pensiamo che questo importante personaggi politico italiano stia vivendo un lutto.

