Confondono Giusi Ferrè morta con Giusy Ferreri attribuendole una malattia inesistente

La giornalista di moda Giusi Ferrè è morta e alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze, ma in questo caso specifico occorre smentire la notizia secondo cui la cantante Giusy Ferreri sarebbe passata a miglior vita dopo una lunga malattia. Un’omonimia parziale, forse dettata dal fatto che solo alcuni conoscevano la cronista, che ha ha creato un clamoroso malinteso sui social. Dunque, la superficialità torna ad essere dominante in rete, come nel periodo in cui le foto di famosissimi rapper venivano confuse con quelle dei migranti di turno.

Attenzione a non confondere Giusi Ferrè morta con Giusy Ferreri, parlando di una fantomatica malattia

Dunque, situazione di facile lettura, in quanto non possiamo fare altro che invitare i nostri lettori a non confondere Giusi Ferrè morta con la popolare cantante. Come se non bastasse, la disinformazione su Giusy Ferreri si alimenta anche di voci che le attribuiscono una malattia assolutamente inesistente. Per fortuna, aggiungiamo noi, visto che da quello ci risulta la donna sta più che bene. Occorre tenere gli occhi aperti quando ci si imbatte in annunci simili.

La notizia su Giusi Ferrè morta è stata data anche da ANSA, che poco fa ha fornito ai propri lettori alcuni approfondimenti sulla storia. Quanto avvenuto oggi 15 aprile soprattutto su Facebook dimostra, ancora una volta, che troppo spesso in Italia si tende a leggere solo il titolo di una notizia, senza prestare molta attenzione ad elementi di valutazione fondamentali per la corretta interpretazione delle storie.

Ricapitolando, Giusi Ferrè è morta, mentre Giusy Ferreri è viva e vegeta. Nessuna malattia per lei, o quantomeno nessun annuncio pubblico sotto questo punto di vista, ribadendo il solito concetto che dovrebbe portare i nostri lettori a non lasciare nulla al caso quando piombano in rete notizie improvvise. Il caso di oggi è emblematico sotto questo punto di vista.

