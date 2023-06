Conferme su Mattia Esposito ritrovato: era scomparso martedì, le sue condizioni

Mattia Esposito ritrovato, questa l’ultim’ora che arriva direttamente dalla madre del giovane. Il ragazzo romano di diciassette anni, scomparso durante la mattina del 30 maggio a Roma, è stato ritrovato e sta bene. La comunicazione è arrivata tramite social dalla madre, Francesca Pane, che ha voluto rassicurare tutti coloro che si sono adoperati in questi due giorni nella ricerca di Mattia Esposito.

Buone notizie su Mattia Esposito ritrovato: il ragazzo era scomparso martedì, la madre conferma il ritrovamento

Finalmente una buona notizia oggi, dopo quelle orribili su Giulia Tramontano giunte due giorni dopo le prime speculazioni sul suo ritrovamento. Il ritrovamento del giovane ragazzo romano è avvenuto alle undici di questa mattina 1° giugno, era seduto su una panchina del Parco degli Acquedotti. In un primo momento Mattia ha negato di essere lui, poi si è recato insieme alle forze dell’ordine in centrale dove ha potuto riabbracciare la sua famiglia.

La mamma aveva fatto un appello anche durante la trasmissione “Chi l’ha visto” e per fortuna l’epilogo è stato positivo. Non sono chiare ancora le motivazioni che hanno spinto il ragazzo romano ad allontanarsi da casa, facendo perdere le sue tracce, ma è probabile che siano stati i brutti voti a scuola ad architettare il piano di fuga. La mattina del 30 maggio Mattia Esposito era uscito di casa per dirigersi a scuola, ma in realtà non ha mai messo piede nell’Istituto.

L’allarme è stato poi lanciato dai genitori, che hanno subito contattato le forze dell’ordine, quando non hanno visto rientrare a casa Mattia. Un comportamento anomalo che ha fatto subito pensare al peggio e c’è stata grande vicinanza da parte del quartiere Centocelle, dove il ragazzo abita con i genitori, e di tutti i conoscenti che immediatamente hanno lanciato l’appello sui social.

La vicenda si è conclusa nella tarda mattinata di oggi con il ritrovamento del ragazzo scomparso nei giorni scorsi a Roma, il diciassettenne dovrà spiegare ai genitori del perché abbia deciso di far perdere le proprie tracce in tutte queste ore, creando sentimenti di terrore e angoscia. Mattia Esposito ritrovato e sta bene, confermando la notizia più bella di oggi tramite sua madre.

