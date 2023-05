Sciacallaggio su Giulia Tramontano trovata morta: zero fonti sulla ragazza scomparsa

Solito ed inevitabile sciacallaggio su Giulia Tramontano trovata morta, quello al quale stiamo assistendo nella notte tra martedì e mercoledì qui in Italia. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, infatti, ci sono fortunatamente zero fonti sulla ragazza scomparsa e sulla sua fantomatica tragica fine. Attenzione, quello che stiamo scrivendo non porta purtroppo al lieto fine, considerando il fatto che in questi minuti la 29enne incinta di sette mesi risulta ancora dispersa.

Sentenze frettolose su Giulia Tramontano trovata morta: nessuna fonte a proposito della ragazza scomparsa

Tuttavia, registriamo purtroppo che alcuni siti a caccia di facili visualizzazioni abbiano emesso un verdetto di natura opposta, che ovviamente a primo impatto lascia tutti senza parole. No, Giulia Tramontano non è stata trovata morta, nonostante ogni ora che trascorra faccia inevitabilmente aumentare ansia e preoccupazione di coloro che le vogliono bene. Questo un esempio di post che circola su Facebook, privo di fonti.

Come abbiamo osservato in passato con il caso di Denise Pipitone, stando ad alcuni pezzi che trovate nel nostro archivio, spesso e volentieri vicende simili spingono alcune testate a diramare notizie totalmente prive di fonti. Prima di pubblicare il nostro articolo di smentita, abbiamo consultato i profili social di coloro che sono vicini alla donna, ma soprattutto le agenzie di stampa, temendo che il sito portato alla nostra attenzione tramite le segnalazioni degli utenti avesse anticipato tutti. Le cose non stanno così, mentre si intensificano le ricerche nella speranza di trovarla viva.

Insomma, a differenza di altri non possiamo darvi aggiornamenti definitivi. Sappiamo soltanto che le voci su “Giulia Tramontano trovata morta” al momento non stiano trovando riscontri. Ci sono indiscrezioni secondo cui la donna avrebbe lasciato casa con bancomat e contanti, magari dopo aver preparato una fuga, ma tutto quello che leggete è solo frutto di ipotesi. Qualora dovessero venire a galla ulteriori notizie sulla ragazza scomparsa, avremo riscontri dalle principali agenzie di stampa che operano in Italia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.