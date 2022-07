Condannano Shinratensei98, poi tutti cercano i video di Vittoria e Matteo su OnlyFans

Davvero insolito quello che sta avvenendo attorno a Shinratensei98, profilo social di una coppia che un giorno ha deciso di dedicarsi al porno amatoriale, al punto che se da un lato c’è chi critica l’indirizzo preso dai due, allo stesso tempo tutti cercano i video di Vittoria e Matteo su OnlyFans. Già, perché dopo l’intervista rilasciata a Fanpage ora tutti vogliono capire in cosa consista la produzione dei ragazzi. Vicenda paradossale, che merita senza ombra di dubbio un approfondimento.

Cosa sappiamo su Shinratensei98, mentre tutti cercano i video di Vittoria e Matteo su OnlyFans

In passato, sul nostro sito, abbiamo trattato il tema pornografia in contesti decisamente più ironici, mentre oggi ci si sofferma su una storia reale. Il fenomeno del giorno è assolutamente rappresentativo di quale sia il livello culturale in Italia su alcuni temi. Da un lato tutti sui social criticano Shinratensei98, mentre dall’altro tantissime persone in queste ore cercano i video di Vittoria e Matteo su OnlyFans:

“È un lavoro duro… finché dura”;

“Stiamo andando di male in peggio vergogna”;

“Evidentemente mentre distribuivano la dignità questi erano in fila per un altra cosa, che schifo”;

“Va bene che stanno cambiando il paradigma su come guadagnare, in tutti gli ambiti, ma il “futuro” non può essere questo”;

“Ci si vende al miglior offerente, la dignità della persona, diventa lo squallore a comando“.

Non sta a noi dire se il progetto Shinratensei98 sia giusto o sbagliato. Così come quasi nessuno ad oggi è in grado di affermare come reagirebbe un genitore, apprendendo che un figlio abbia scelto questo percorso. Legale e non nocivo a terzi, è opportuno evidenziarlo. Tuttavia, fa uno strano effetto imbattersi in lezioni di moralismo, per poi comprendere che tutti cercano i video di Vittoria e Matteo su OnlyFans. Vedremo quali altre reazioni scateneranno i due giovani.

