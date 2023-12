Come sta Alessandro Meluzzi: lo danno per morto oggi con la solita superficialità oggi

In tanti si pongono la domanda “come sta Alessandro Meluzzi“, visto che lo danno per morto oggi con la solita superficialità oggi. Le condizioni di Alessandro Meluzzi, noto psichiatra e personaggio pubblico, sono gravi dopo che un ictus lo ha colpito nei giorni scorsi per cui è stato necessario un intervento d’urgenza. Meluzzi si ritrova ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena e nelle scorse ore, sui social, si erano diffuse voci sulla sua morte.

Capiamo come sta Alessandro Meluzzi: lo danno per morto oggi senza alcune fonte oggi

In passato ci siamo soffermati su di lui in contesti assai differenti, mentre oggi occorrono chiarimenti su alcuni trend social. Alessandro Meluzzi non è morto e bisogna assolutamente smentire questa notizia che sta prendendo piede nelle ultime ore soprattutto sui vari social. Fonti interne all’ospedale hanno diffuso il suo quadro clinico attuale, si trova in terapia intensiva in coma farmacologico.

Si spera che le sue condizioni possano migliorare nei prossimi giorni, in modo da essere poi risvegliato. Attualmente però non ci sono miglioramenti, si tratta di una situazione stabile, il che però potrebbe essere anche positivo, con una condizione di salute che non risulta essersi aggravata. Al momento si chiede semplicemente di pregare per Alessandro Meluzzi, i medici hanno fatto il possibile e si attende che il suo corpo possa reagire nel migliore dei modi. Attenzione quindi alla bufala che sta circolando sulla morte di Alessandro Meluzzi, lo psichiatra è ancora vivo seppur in una condizione di salute al limite.

Chi è vicino ad Alessandro ha invitato tutti a pregare per lui, per far sì che le sue condizioni possano migliorare con il passare del tempo, evitando in questo modo l’epilogo peggiore. Fede in cui lo stesso Meluzzi crede fortemente, lui che è stato consacrato diacono della Chiesa cattolica greco-melchita, ha lasciato il cattolicesimo per entrare nella Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala – Antico Orientale di cui è diventato primate nel 2015 con il nome ecclesiastico-patriarcale di Alessandro I.

Per ora resta in coma farmacologico, non ha avuto peggioramenti durante l’ultima notte e bisogna solo aspettare che possa reagire al meglio dopo l’operazione d’urgenza a cui è stato sottoposto sabato scorso dopo un ictus. Dunque, se vi chiedete come sta Alessandro Meluzzi, diamoci un taglio con il darlo per morto oggi con la solita fratta oggi.

