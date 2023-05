Come richiedere il Bonus Vista per occhiali e lenti a contatto e a chi spetta

Il Bonus Vista è una iniziativa diretta alle famiglie con ISEE fino a 10.000 euro che abbiano acquistato dal 1 gennaio 2021 al 4 maggio 2023 o acquisteranno dal 5 maggio al 31 dicembre 2023 occhiali da vista o lenti a contatto correttive.

L’accesso al bonus è, come per molte iniziative, subordinato all’accesso telematico ad apposito portale mediante SPID, CIE o CNS.

Un solo componente per famiglia, rientrante nei limiti di ISEE e coordinate temporali indicate potrà dunque richiedere un buono, valevole per l’acquisto di un paio di occhiali o lenti da vista presso gli esercizi commerciali accreditati o come rimborso per un acquisto già effettuato dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023.

L’emissione del bonus è gratuita, ma i buoni e i rimborsi saranno erogati fino ad esaurimento scorte: sia beneficiari che convenzionati dovranno quindi iscriversi alla piattaforma e accedere all’apposita area loro destinata.

Il beneficiario riceverà il buono da stampare o esibire, come nel caso del Bonus Cultura oppure potrà indicare gli estremi per il rimborso e visualizzare lo stato della pratica, gli esercenti potranno parimenti gestire i buoni ricevuti.

