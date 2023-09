Come è morto Michael Gambon e frasi di Albus Silente celebri in Harry Potter

La notizia di oggi conferma, purtroppo, che sia morto Michael Gambon, al punto da rendere nuovamente celebri le frasi di Albus Silente in Harry Potter. In tanti si chiedono come sia venuto a mancare, ma in questo frangente non si registrano voci senza fonti, al contrario di quanto avvenuto in mattinata con Armando Sommajuolo. Se con il giornalista di LA7 si parla di una presunta malattia non confermata, se non addirittura della vaccinazione Covid fatale, qui il discorso appare differente.

Capiamo come è morto Michael Gambon e frasi di Albus Silente celebri in Harry Potter negli anni

Dunque, come è morto Michael Gambon e quali sono ad oggi le frasi di Albus Silente celebri in Harry Potter? Come sottolineato anche da ANSA in questi minuti, l’attore è venuto a mancare all’età di 82 anni in ospedale. Secondo le informazioni raccolte, pare sia stato ricoverato per una polmonite, come annunciato dalla sua famiglia con una nota riportata da diverse fonti locali.

Detto questo, Albus Silente è uno dei personaggi più importanti della saga di Harry Potter. È il preside della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e uno dei maghi più potenti e influenti del mondo. Silente è un uomo saggio, compassionevole e giusto, che ha dedicato la sua vita a proteggere gli innocenti e a combattere il male.

Silente è un personaggio complesso e affascinante. È un mentore e un amico per Harry Potter, e gioca un ruolo fondamentale nella sua lotta contro Lord Voldemort. Silente è un simbolo di speranza e di giustizia, e la sua eredità continuerà a ispirare generazioni di maghi e streghe. Per quanto riguarda le frasi di Albus Silente, possiamo riportare quanto segue con alcuni estratti da Harry Potter, per tutti coloro che vogliono riservare un tributo a Michael Gambon nel giorno in cui è morto:

“Bisogna sempre chiamare le cose con il loro nome. La paura del nome non fa che aumentare la paura della cosa stessa” Harry Potter E La Pietra Filosofale

“Sai, la Pietra non era poi una cosa tanto prodigiosa. Sì, certo: tutti i soldi e tutta la vita che uno può volere… Sono le due cose che la maggior parte degli esseri umani desidera più di ogni altra… Ma il guaio è che gli uomini hanno una particolare abilità nello scegliere proprio le cose peggiori per loro” Harry Potter E La Pietra Filosofale

“Essere stati amati tanto profondamente ci protegge per sempre, anche quando la persona che ci ha amato non c’è più. È una cosa che ci resta dentro, nella pelle” Harry Potter E La Pietra Filosofale

“La verità è una cosa meravigliosa e terribile, e per questo va trattata con cautela” Harry Potter E La Pietra Filosofale

“In fin dei conti, per una mente ben organizzata, la morte non è che una nuova, grande avventura” Harry Potter E La Pietra Filosofale

“Non serve a niente rifugiarsi nei sogni e dimenticarsi di vivere” Harry Potter E La Pietra Filosofale

“Affrontare i nemici richiede notevole ardimento. Ma altrettanto ne occorre per affrontare gli amici” Harry Potter E La Pietra Filosofale

“Sono le scelte che facciamo, Harry, che dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità” Harry Potter E La Camera Dei Segreti

“Credi davvero che le persone che abbiamo amato ci lascino mai del tutto? Non credi che le ricordiamo più chiaramente che mai nei momenti di grande difficoltà? Tuo padre è vivo in te, Harry, e si mostra soprattutto quando hai bisogno di lui” Harry Potter E Il Prigioniero Di Azkaban

“Le conseguenze delle nostre azioni sono sempre così complicate, così mutevoli, che predire il futuro è davvero molto difficile” Harry Potter E Il Prigioniero Di Azkaban”.

