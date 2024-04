Come è morto Antonio Morra durante il concerto dei Subsonica a Firenze: prime ricostruzioni

In tanti vogliono capire come è morto Antonio Morra durante il concerto dei Subsonica a Firenze, con le prime ricostruzioni del caso. Il concerto dei Subsonica a Firenze si è trasformato in una tragedia dove, purtroppo, ha perso la vita un uomo di 47 anni, Antonio Morra, dopo una lite avvenuta al termine dello show. Stando a quanto riportato anche dalle telecamere di videosorveglianza, poste all’esterno del palazzetto Nelson Mandela Forum di Firenze, Antonio Morra si era recato sulle scale esterne al palasport per fumare una sigaretta insieme alla moglie.

Riscontri su come è morto Antonio Morra durante il concerto dei Subsonica a Firenze

In passato, sul nostro sito, ci siamo soffermati sul tema concerti in altro contesto. Il tutto è accaduto in pochi attimi, ormai il concerto era terminato, ma all’improvviso l’uomo di origini napoletane si è ritrovato coinvolto in una lite con un gruppo di persone, si parla di alcuni addetti di una ditta incaricata dello smontaggio del palco a fine concerto.

Una lite scattata evidentemente per futili motivi secondo alcune fonti, con un uomo appartenente a questo gruppo di persone che ha scagliato un pugno sul volto di Antonio Morra, come riportato dalle stesse telecamere di videosorveglianza. Purtroppo Antonio, dopo l’impatto, ha perso l’equilibrio e si è ritrovato a cadere dalle scale, battendo forte la testa. Una caduta che sarà poi fatale, visto come sia arrivato all’ospedale di Careggi in gravissime condizioni e non c’è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi alla testa.

Una lite, scattata dopo il concerto dei Subsonica a Firenze, che è finita in tragedia e che ha scioccato la band che ha immediatamente pubblicato sul profilo Instagram il grande dispiacere per quanto accaduto, con un pensiero ai familiari della vittima.

Per ora gli investigatori stanno cercando di identificare il gruppo di persone coinvolte nella lite e soprattutto la persona che ha tirato il pugno ad Antonio. In base a quanto appreso, in Questura si trovano ora nove persone. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’esterno del Nelson Mandela Forum di Firenze potranno chiarire il tutto su tale vicenda che purtroppo è costata la vita ad Antonio Morra. Prudenza, dunque, prima delle sentenze su come è morto Antonio Morra durante il concerto dei Subsonica a Firenze.

