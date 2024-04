Come è morta Daniela Shualy: teorie infondate sulla malattia della moglie di Raiz Almamegretta

Tocca affrontare ancora una volta notizie totalmente prive di fonti per chi, oggi, si pone la domanda “come è morta Daniela Shualy“. Stiamo parlando della moglie di Raiz degli Almamegretta e della fantomatica malattia che avrebbe portato al decesso. Certo, l’ipotesi che ci possa essere un brutto male dietro la tragica notizia arriva nella giornata di Pasqua non possiamo certo escluderla a prescindere, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo non sono arrivate notizie ufficiali dalla famiglia.

Vogliono capire come è morta Daniela Shualy, ma alimentano teorie senza fonti sulla malattia della moglie di Raiz degli Almamegretta

Questo il presupposto dal quale partire lunedì, come abbiamo avuto modo di evidenziare nei giorni scorsi a proposito di Gabriella Sturani, storica fidanzata da giovanissima di Vasco Rossi che ha dato alla luce un figlio per la nota rockstar italiana, venuta a mancare di recente. Purtroppo, come sempre accade in questi casi, abbiamo chi ignora la volontà di una famiglia che intende proteggere la propria privacy, al punto che sui social stanno prendendo piede strane teorie.

Dunque, da un lato abbiamo chi si chiede come è morta Daniela Shualy, dall’altro chi si sbilancia sul tema alimentando teorie infondate sulla malattia della moglie di Raiz. La compagna di una vita per la storica voce degli Almamegretta si è vista dedicare un post dall’artista di recente, a cavallo della trasmissione delle ultime puntate per la serie Marie Fuori 4 su Rai 2. Già, menzione non casuale in quanto Raiz ha partecipato non solo con la colonna sonore, ma anche come attore nei panni di Don Salvatore Ricci.

Un dettaglio che lascia intendere qualcosa. Ad esempio, possiamo ipotizzare che per la famiglia la notizia fosse nell’aria, ma occorre fermarsi lì e non andare oltre. Se non altro perché chi si chiede come è morta Daniela Shualy pare stia arrivando a parlare del vaccino Covid come causa scatenante della presunta malattia.

