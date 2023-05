Come creare un avatar WhatsApp e cosa fare quando non funziona

Tanti utenti, anche in Italia, si chiedono ogni giorno come creare un avatar WhatsApp e cosa fare quando questo servizio non funziona in chat. Capita, di tanto in tanto, che l’invio di questo particolare messaggio faccia emergere problemi imprevisti, con alcune dritte che potrebbero aiutarvi a prescindere da eventuali interventi da parte dei tecnici. Dopo aver parlato dei problemi legali che dovrà affrontare l’app, come osservato ieri, proviamo a fare un altro passaggio oggi.

Dritte su come creare un avatar WhatsApp e cosa fare quando non funziona il servizio

Andiamo per gradi per tutti coloro che vogliono capire come creare un avatar WhatsApp e cosa fare quando non funziona. Sulla prima questione, non dovrete fare altro che seguire alcune semplici istruzioni che da sempre sono state messe a disposizione dallo staff per chi si ritrova con un dispositivo Android o iPhone. Vedere per credere quanto segue.

Vai su WhatsApp e seleziona Tre punti verticali .

e seleziona . Dal menu a discesa successivo, seleziona Impostazioni . Scegli Avatar.

. Scegli Tocca Crea il tuo avatar e premi su Inizia .

e premi su . Ora scegli il tono della pelle secondo il tuo desiderio e poi i capelli. Dalla stessa finestra puoi selezionare Colori capelli, Abiti, Corpo, Forma occhi, Colore occhi, Trucco occhi, Sopracciglia, Colore sopracciglia, Bindi, Naso, Piercing naso, Bocca, Colore labbra, Forma viso, Mascella, Marcatura viso ecc.

Una volta configurate tutte queste cose, scegli “Fatto”.



Cosa fare, invece, se non funziona l’avatar WhatsApp? In primis, il dispositivo deve avere l’ultima versione di WhatsApp. Ecco perché è necessario recarsi nell’App Store o su Google Play e cercare WhatsApp nella barra di ricerca. Se l’aggiornamento dovesse essere disponibile, allora dovremo selezionare il pulsante verde per procedere con la sua installazione. Al termine della procedura di aggiornamento, l’avatar di WhatsApp sarà disponibile sul telefono. Dunque, ora sappiamo come creare avatar WhatsApp e come risolvere problemi.

