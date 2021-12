Citato da Enrico Montesano il rogo nella caserma dei Carabinieri: delirio con le reazioni NoVax

Fare un processo alle intenzioni non è nella nostra indole e mai lo condurremo, ma in tanti ci hanno segnalato presunti post di Enrico Montesano in merito ad un incendio che si è sviluppato a Roma in questi giorni. Una vicenda singolare, se non altro per la tenuta dei contenuti solitamente resi pubblici dall’attore, il quale di recente ha fatto sapere di rifiutare l’appellativo “NoVax”, come vi abbiamo riportato con un altro articolo. La storia del giorno, però, va messa in evidenza per un motivo ben preciso.

Enrico Montesano parla del rogo nella caserma dei Carabinieri: commenti NoVax decisamente singolari

Nello specifico, l’ipotesi avanzata da alcuni utenti è che Enrico Montesano abbia citato l’incendio che ha coinvolto la Caserma Salvo D’Acquisto a Tor di Quinto, in relazione alla palazzina che ospita l’ottavo Reggimento dei carabinieri, a causa dell’entrata in vigore dell’obbligo di vaccino per le Forze dell’Ordine. Il termine è scattato lo scorso 15 dicembre. Ribadiamo che non saremo certo noi a confermare questa teoria, al netto del fatto che è molto insolito osservare episodi di cronaca sulla sua bacheca. Ci sono poi alcuni commenti al post molto “particolari:

“Strana coincidenza con il giorno in cui è entrato in vigore l’obbligo al “Cacchino” per tutte le forze dell’ordine no? Da una parte spero sia un monito di chi è stufo e che ha capito che è il momento di reagire, dall’altra spero non sia uno stratagemma per esautorare le forze dell’ordine dello stato italiano per far subentrare la “Gendfor Europea” e la “Legge marziale”. Così il governo se ne lava le mani per delegare il lavoro sporco senza prendersi responsabilità e pagarne le conseguenze con un popolo di italiani furiosi”;

“Oggi scattava l’obbligo di vaccino per le forze armate….tempo fa ne mancavano all’appello circa 40 mila in tutta Italia…le fiamme partono dal secondo piano…siamo in una caserma…direi che (qualche) carabiniere leggermente incazzato si sia divertito ad accendere un piccolo fuocherello. Magari in questi giorni vedremo altre strutture andare a fuoco chissà“.

Dunque, in tanti ipotizzano nei commenti che l’incendio che ha investito la caserma dei Carabinieri possa essere connesso all’obbligo di vaccino per le Forze dell’Ordine entrato in scena dal 15 dicembre. Enrico Montesano non lo fa in modo diretto, giusto sottolinearlo, ma quello segnalato resta un post “anomalo” rispetto alla sua normale “linea”. In ogni caso, rispondendo al secondo commento, non si registrano altri incendi simili.

