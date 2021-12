Sbotta Enrico Montesano definito “NoVax”: chiarita la sua visione sui vaccini

Arriva una sorta di sfogo da parte di Enrico Montesano, il quale in questi giorni ha ricominciato a postare contenuti all’interno della sua pagina Facebook dopo un break di alcuni giorni. In particolare, dopo aver trattato in parte l’argomento nelle scorse settimane, l’attore romano ha voluto dire la sua sull’etichetta di “NoVax” che gli viene data spesso e volentieri in tv e sui social. Una questione che crea spesso e volentieri discussioni tra chi lo sostiene e chi non è allineato alle sue idee su vaccini e green pass.

Enrico Montesano rifiuta l’appellativo di NoVax con alcuni dettagli sul suo passato

Nello specifico, a fine articolo troverete un video con il quale potrete farvi un’idea più precisa sull’argomento, in modo da contestualizzare il tutto. Se da un lato anche noi di Bufale in passato abbiamo smentito alcuni contenuti pubblicati da Enrico Montesano, al contempo è altrettanto giusto precisare il suo punto di vista sulla questione NoVax. Già, perché se il diretto interessato ritiene non giusto che possa essere categorizzato in questo modo, è opportuno dare evidenza alle sue precisazioni.

In un recente filmato diffuso tra chi lo segue, infatti, Enrico Montesano afferma di non essere NoVax. Anzi, nel documento in questione dichiara a chiare lettere di aver fatto ben quattro vaccini in passato. Dunque, è sbagliato definire in questo modo l’attore, fermo restando che anche il video di oggi fa emergere il suo rifiuto verso i vaccini attualmente utilizzati per combattere il Covid. Al contrario, punta tutto sulle cure che stanno prendendo piede in Italia e nel giro del mondo.

Detto questo punto, per completezza d’informazione vi lasciamo al video relativo all’intervento di Enrico Montesano, il quale rigetta nel modo più assoluto di essere “NoVax”. In questo modo, tutti potranno farsi un’idea più precisa sul suo punto di vista.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.