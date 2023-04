Ci risiamo con Yasin Cengiz morto oggi: seconda bufala sull’artefice di Skibidi Dop

Un nuovo tormentone sta prendendo piede sui social, in merito a Yasin Cengiz morto. Non è la prima volta che prende piede una fake news del genere, visto che a febbraio ci siamo imbattuti in una fake news simile secondo quanto riportato a suo tempo. Complice l’evidente stato in sovrappeso di questo personaggio noto a coloro che utilizzano spesso Instagram, di tanto in tanto prendono piede rumors che fanno temere il peggio, puntando il dito su uno stile di vita non proprio invidiabile. Dunque, oggi tocca a colui che ha creato il tormentone di “Skibidi Dop”.

Dove circola la bufala su Yasin Cengiz morto oggi: altra smentita sul personaggio social di Skibidi Dop

La storia su Yasin Cengiz morto ci rimanda dunque ad una bufala. Il ragazzo di origini turche è più attivo che mai sui social, dando chiari segnali a coloro che hanno temuto moltissimo per le sue sorti. Già, perché pur non conoscendo di persona soggetti del genere, con il trascorrere del tempo c’è chi ci si affeziona, con tutti i timori del caso che appaiono evidenti quando in rete finiscono fuori controllo determinati rumors.

La fake news su Yasin Cengiz morto ha preso piede prevalentemente su Youtube con specifici reel, ma basta dare uno sguardo ai commenti per osservare come tanti utenti parlino di notizia falsa. Lui continua a postare storie e video su Instagram, pur mostrando di non dare peso alle indiscrezioni. I segnali che portano a pensare che stia bene sono molteplici, ma soprattutto mancano fonti ufficiali in grado di dimostrare che sia passato a miglior vita.

Insomma, il personaggio diventato iconico sui social con il suo balletto Skibidi Dop è vivo. Allo stato attuale, non ci sono i presupposti per credere ai post che ci parlano di Yasin Cengiz morto, avendo aperto proprio in queste ore ulteriori canali social per chi lo segue.

