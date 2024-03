Ci risiamo con Papa Francesco morto oggi: forzature sulla sua salute dopo l’omelia

Alcune pagine Facebook, in questi minuti, stanno facendo girare la voce su Papa Francesco morto, sfruttando al massimo (dal loro punto di vista) quanto avvenuto nella giornata di ieri. Come tutti sanno, infatti, c’è stato un lungo stop da parte del Pontefice durante l’omelia, al punto che tutti hanno temuto per le sue condizioni di salute. Una scelta per indurre i circa 60.000 fedeli alla riflessione, oppure un problema imprevisto che ne mette in discussione le future apparizioni pubbliche? In attesa di chiarimenti sotto questo punto di vista, è giusto evitare sentenze varie.

Ennesima bufala su Papa Francesco morto oggi: le ultime sulla sua salute dopo l’omelia di ieri

Non è un caso che le indiscrezioni su Papa Francesco morto siano trapelate esattamente un anno fa, di questi tempi, poco prima della settimana di Pasqua. Appare evidente che, in questo periodo, le falsità sulle sue condizioni di salute possano avere maggiore impatto nella mente delle persone, inducendo in tanti a visualizzare alcuni contenuti con l’inganno. Il solito “non ce l’ha fatta” che lascia temere il peggio e che, invece, riguarda solo quanto avvenuto ieri.

Dunque, quella che ha preso piede in queste ore sui social non è altro che l‘ennesima fake news che ci parla di Papa Francesco morto, con le solite forzature sulla sua salute dopo l’omelia di ieri di cui avremmo fatto volentieri a meno. Da quello che risulta tramite fonti ufficiali, al momento il Pontefice sta bene e le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. La situazione sarà più chiara solo nei prossimi giorni.

Nel frattempo, smentiamo con forza tutti i rumors riguardanti Papa Francesco morto. Come sempre, massima attenzione alle fonti che vi presentano determinati annunci, a volte focalizzati su bufale, altre volte su post palesemente acchiappaclick. Purtroppo, in tanti provano ad approfittarsene in contesti simili.

