Ci fanno credere che Ambra Angiolini sia morta con la solita strategia

Si fa davvero fatica ad accettare determinate strategie nel tentativo di portare a casa più click possibili, come stiamo constatando oggi 26 marzo sul fantomatico annuncio relativo ad Ambra Angiolini morta. Come se non bastassero le bufale del passato sul suo conto, decisamente più leggere visto che in quel frangente si è parlato soprattutto delle false gufate nei confronti della Juventus e del suo ex compagno Massimiliano Allegri (ci sono nel nostro archivio specifici articoli a tema), stavolta si va sul pesante.

I titoli ingannevoli su Ambra Angiolini morta: occorre una replica chiara e netta oggi

Inutile girarci attorno e fare i finti tonti. Annunciare “è morta Ambra” e poi rimandare alla notizia in cui si parla del decesso di un’altra persona che ha in comune con l’attrice solo il nome di battesimo è puro acchiappaclick. Visto che una morte purtroppo c’è stata effettivamente e che a passare a miglior vita sia stata di recente una persona di nome Ambra, non possiamo utilizzare il tag “bufala“. Tuttavia, il tentativo di registrare più click in modo poco etico appare palese a chiunque.

Basti pensare ai commenti che abbiamo avuto modo di visualizzare in queste ore sotto il post incriminato. Ambra Angiolini non è morta. Anzi, di recente ci sono state diverse apparizioni pubbliche che la vedono insieme al nuovo presunto compagno. Sta provando a rifarsi una vita, dopo la difficile rottura con Allegri, che a fine 2021 aveva innescato più di una polemica a causa di un servizio mandato in onda da “Striscia la notizia“.

Ovviamente dalla diretta interessata non sono arrivate repliche ufficiali. In casi del genere non sono necessarie. Occorre però il nostro intervento, perché tante persone si fermano al meme che sta girando soprattutto su Facebook, dando per scontato che Ambra Angiolini sia morta. Per fortuna, non è questo il caso.

