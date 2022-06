Chiude ‘Non è l’Arena’ di Massimo Giletti dopo la puntata da Mosca: alcuni chiarimenti

Sta girando con insistenza la voce secondo cui chiude ‘Non è l’Arena’ di Massimo Giletti dopo la puntata da Mosca. Ha suscitato molte polemiche la decisione del conduttore di collegarsi da Odessa, in Ucraina, in riferimento a quanto avvenuto il mese scorso. Pericoloso per lui, visti i bombardamenti dell’esercito russo a pochi chilometri dal luogo in cui si trovava. A maggior ragione, se pensiamo al fatto che il diretto interessato non abbia maturato una particolare esperienza durante la sua lunga carriere in contesti di questo tipo.

Cosa sappiamo sulle voci secondo cui chiude ‘Non è l’Arena’ di Massimo Giletti dopo la puntata da Mosca

Tutto gravita attorno alla diretta di domenica scorsa, con Massimo Giletti collegato da Mosca e con le prime fake news a tema che abbiamo trattato nella giornata di ieri con un primo articolo a tema. Detto della puntata di Odessa, ha sollevato non pochi malumori quanto avvenuto domenica scorsa, soprattutto alla luce della decisione per certi versi clamorosa di Sallusti di abbandonare lo studio una volta appreso che si stesse dando spazio eccessivo ad esponenti legati alla propaganda russa.

Dopo questa lunga premessa, cosa sappiamo a proposito delle indiscrezioni secondo le quali chiude ‘Non è l’Arena’ di Massimo Giletti dopo la puntata da Mosca? Solo rumors di corridoio al momento non confermati. Certo, il malumore in casa LA7 appare evidente. Mentana è sempre stato contrario alla spettacolarizzazione di eventi come il conflitto in corso tra Ucraina e Russia. Per non parlare del tweet di Gaia Tortora, arrivato puntualmente domenica sera.

Il vicedirettore del TG LA7, infatti, ha lasciato intendere di non essere a favore di iniziative simili. Da qui a dire che chiude ‘Non è l’Arena’ di Massimo Giletti dopo la puntata da Mosca ce ne passa, ma di sicuro in casa LA7 sono scontenti per la piega presa dalla trasmissione in onda ogni domenica sera.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.