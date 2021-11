Chiede se può vivere in un monastero del 1300, le risposte sono da Oscar

Ci prendiamo una pausa? Tutti abbiamo l’amico troppo mattixximo che ci manda su WhatsApp i post che fanno ridere i naviganti più accaniti, o magari solo lui. Noi rispondiamo con una passivissima emoji che ride, ma troppo spesso ignoriamo che dietro il cringe del post si nascono le risposte più memorabili. È il caso di questo post del 22 ottobre, lo screenshot di un tweet apparentemente innocuo.

Ma perché io non posso vivere in un monastero del 1300 occupandomi dell’orto, e leggendo con una candela fino a tardi davanti a un camino?

Domanda più che comprensibile, ma tra le risposte si sono accaniti cinici realisti, persone troppo motivate per ritirarsi in una vita di raccoglimento, testimonianze di chi invece è riuscito nell’impresa. Ecco il best of dei commenti:

Un mio amico lo fa da circa 5 anni. Se vuoi puoi farlo. Ha trovato questo monastero induista, praticamente vive lì senza nessuna quota. Ognuno fa bene suoi compiti, chi di occupa dell’orto, chi pulisce ecc.

Perché altrimenti, come posti su Facebook?

Perché vi piace essere vestiti a puntino, con il vostro ufficietto ordinato magari anche con delle piantine e non sapete manco che è na zappa. Ecco perché.

Perché non conosci né il latino, né il greco, usi le bestemmie al posto della punteggiatura e moriresti dopo qualche anno a causa di malattie a cui il tuo sistema immunitario, indebolito dalla carenza alimentare, non saprebbe rispondere.

Vai pure, un rompipalle in meno.

Anni fa a Chi L’Ha Visto cercavano un ragazzo inglese sparito da casa sua, lo ritrovarono che era in un monastero in Umbria. Aveva fatto la scelta di isolarsi dal mondo, vivendo da eremita, poi come attuarla tecnicamente non so, ma credo sia possibile.

Ma se vuoi puoi benissimo farlo. Non c’è nessun ostacolo, se non te che non vuoi farlo in realtà, perché preferisci invece scrivere boiate su Facebook.

Forse perché saresti morto dopo due giorni. Nei monasteri digiunavi, facevi penitenza e pregavi per un totale di 20 h al giorno. Ah, per purificarti ti dovevi anche addormentare in letti con pulci e pidocchi.

