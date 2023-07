Chiarimenti sulla scaletta Arctic Monkeys verso il concerto di Milano e Roma

Ci sono alcuni concetti da chiarire a proposito della scaletta Arctic Monkeys verso il concerto di Milano e Roma. In occasione dell’ultimo giorno degli I-Days Milano Coca-Cola, che hanno preso il via il 22 giugno all’Ippodromo SNAI La Maura, ci si potrà godere il ritorno in Italia degli Arctic Monkeys. La band britannica, capitanata da Alex Turner, avrà l’onore di chiudere l’ultimo dei sette appuntamenti degli I-Days 2023.

Occorre analizzare meglio la scaletta Arctic Monkeys verso il concerto di Milano e Roma

Dunque, altro approfondimento dopo aver analizzato nei giorni scorsi la scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari. Chi avrà modo di partecipare a quest’interessantissimo concerto vorrà avere sicuramente dei dettagli in più sulla scaletta degli Arctic Monkeys, conoscere con quali brani la band britannica suonerà sul palco.

Ricordiamo come durante gli I-Days 2023 c’è stata l’occasione di vedere in Italia band del calibro di Florence and The Machine, dei Foals e dei Red Hot Chili Peppers. Gli Arctic Monkeys chiuderanno tale manifestazione e stiamo parlando di una delle band britanniche più amate dal pubblico di tutto il mondo. La scaletta degli Arctic Monkeys del 15 luglio all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano non è stata ufficializzata, ma seguendo l’ordine degli ultimi concerti della band britannica dovrebbe essere questa:

Brianstorm

Snap Out of It

Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair

Crying Lightning

Teddy Picker

From the Ritz to the Rubble

Cornerstone

Why’d You Only Call Me When You’re High?

Arabella

Four Out of Five

Pretty Visitors

Fluorescent Adolescent

Perfect Sense

Do I Wanna Know?

Mardy Bum

There’d Better Be a Mirrorball

505

Body Paint

Sculptures of Anything Goes

I Bet You Look Good on the Dancefloor

R U Mine?

Ben 21 brani che chi avrà l’onore di partecipare a tale concerto potrà godersi al meglio, grazie all’atmosfera incredibile che questa band è in grado di emanare ad ogni show. Un ritorno in Italia che sarà segnato anche da un’altra data, infatti ci sarà l’esibizione il giorno successivo, il 16 luglio, all’Ippodromo delle Capannelle di Roma. In questo caso si potrà capire meglio se la scaletta degli Arctic Monkeys sarà effettivamente quella che vi abbiamo appena mostrato. I brani che suoneranno a Milano saranno infatti poi replicati anche a Roma.

Dunque, ora dovreste avere le idee più chiare a proposito della scaletta Arctic Monkeys verso il concerto di Milano e Roma.

