Chiarimenti su malattia di Maurizio Costanzo, Parkinson e Maria De Filippi oggi in onda

Sono necessari alcuni chiarimenti in merito alla malattia di Maurizio Costanzo, che secondo alcuni addetti ai lavori avrebbe portato alla morte del giornalista oggi 24 febbraio. Con una parentesi dedicata al Parkinson. Senza dimenticare le solite speculazioni che stanno prendendo piede in questi minuti su Maria De Filippi ugualmente in onda nonostante il grave lutto. Partiamo dal presupposto che la notizia sulla dipartita del conduttore risulti purtroppo vera, dopo tante bufale del passato sul suo stato di salute.

Servono precisazioni sulla malattia di Maurizio Costanzo, sul Parkinson e su Maria De Filippi oggi in onda

Andiamo con ordine, perché a proposito della malattia di Maurizio Costanzo sappiamo soltanto che il volto storico della televisione italiana soffrisse “solo” di diabete. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non è dato sapere se questo problema sia stato o meno la causa principale del decesso. Le varie agenzie di stampa che hanno riportato la notizia, infatti, non si sono soffermate su questi dettagli e al momento ha poco senso andare a scavare in questa direzione.

Al contempo, la malattia di Maurizio Costanzo pare non fosse legata al Parkinson, al contrario di quanto viene riportato in queste ore sui social. Insomma, sotto questo punto di vista chi riporta determinate indiscrezioni sul suo quadro clinico prima del decesso parla con ogni probabilità senza conoscere i fatti. Solo la famiglia, se lo riterrà opportuno, fornirà in futuro maggiori dettagli in merito ai problemi che hanno in qualche misura compromesso il suo stato di salute.

Per quanto riguarda discorsi che vanno oltre la malattia di Maurizio Costanzo, in tanti polemizzano su Maria De Filippi ugualmente in onda oggi. In verità, non si conosce ancora la programmazione definitiva di Canale 5, ma qualora dovesse apparire sui vostri schermi, occorre tener presente che “Uomini e donne” sia un programma registrato e non in diretta.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.