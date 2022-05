Infarto per Maurizio Costanzo dopo la lite tra Mughini e Sgarbi: le solite esagerazioni

La seconda puntata del Maurizio Costanzo Show ha regalato un inaspettato fuori programma che ha visto arrivare alle mani Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, senza alcun infarto sullo sfondo. Una lite furibonda scaturita da divergenze di pensiero sulla questione Russia-Ucraina, ma quando il critico d’arte ha iniziato ad insultare Mughini, quest’ultimo rapidamente si è diretto verso di lui dandogli uno spintone.

Nessuna conferma sull’infarto per Maurizio Costanzo dopo la lite tra Mughini e Sgarbi

La storia, in sé, l’abbiamo già trattata con un altro articolo. Una caduta senza alcun tipo di conseguenze per Sgarbi che però inevitabilmente ha inasprito ulteriormente i toni, con parole sempre più dure e violente tra i due. Maurizio Costanzo ha invitato più volte i due litiganti a calmarsi, ci sono stati gli ospiti in studio che sono rimasti di stucco, con Cruciani che è stato il primo a cercare di separarli.

Alla fine però tra i due c’è stato un gesto di pace, seppur l’antipatia reciproca dura da anni, non è insomma la prima volta che litigano pesantemente in televisione. Sta di fatto che dopo quest’episodio sono iniziate a circolare voci di un possibile infarto capitato a Maurizio Costanzo. L’irruenza della vicenda avrebbe creato problematiche cardiache al presentatore. La notizia sta circolando in queste ore tramite ovviamente i soliti canali social, ma non è assolutamente vera.

Non c’è stato alcun infarto per Maurizio Costanzo dopo la lite tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Certo non è stato semplice per lo storico presentatore di Mediaset far calmare le acque, sono stati utilizzati toni infuocati, ma alla fine della puntata tutto è ritornato ala normalità, con un ambiente senza dubbio più sereno. Impensabile quindi che dopo questa lite Maurizio Costanzo abbia avuto un infarto, non ci sono fonti che attestano tale situazione.

Come sempre qualcuno avrà voluto trarre spunto da una vicenda che sta diventando molto virale, con il video della lite che ormai spopola sui social, per diffondere una fake news. Nessun infarto per Maurizio Costanzo dopo la lite tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, anzi lo stesso presentatore ha invitato la produzione a non effettuare alcun taglio della scena incriminata consapevole che avrebbe portato più visibilità al programma.

