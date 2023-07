Chi è Patrick Zaki e qual è la sua storia? In tanti si pongono ancora oggi dei dubbi su di lui, magari alimentando polemiche inutili a proposito della cittadinanza italiana e del volo di Stato che sarebbe stato messo a disposizione per il suo ritorno nel nostro Paese. Tante cose da chiarire oggi, dunque, dopo aver riportato nei giorni scorsi la notizia della grazia ricevuta. L’epilogo migliore ad una telenovela durata anni, con diversi mesi trascorsi in carcere per un ragazzo sempre ben accolto nel nostro Paese.

Chi è Patrick Zaki: tanti errori sulla storia della cittadinanza italiana e del volo di Stato

Andiamo con ordine, partendo proprio da chi è Patrick Zaki, con tanti errori sulla storia della cittadinanza italiana e del volo di Stato, senza dimenticare la storia dei mancati ringraziamenti al governo secondo alcuni suoi esponenti. Il giovane è finito in carcere per “diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese“. Si è sempre esposto sui social sul tema della difesa dei diritti umani e in diversi frangenti le sue opinioni sono state messaggi chiaro al governo egiziano.

Prese di posizione che sono costate la libertà al giovane, con le accuse focalizzate sulla presunta istigazione a forme di protesta illegali in Egitto, dopo essere stato a lungo in Italia. La storia si è chiusa una volta per tutte in settimana, con la liberazione e coi ringraziamenti rivolti al governo italiano, come riportato da diverse fonti autorevoli. Gasparri, ad esempio, aveva polemizzato per un “grazie” a suo avviso mai arrivato.

Quanto al volo di Stato, Patrick Zaki non ha mai preteso nulla. Anzi, lo ha rifiutato optando per un aereo di linea che ancora non lo ha riportato in Italia. Infine, se vi state chiedendo chi è Patrick Zaki, occorre tenere a mente che la cittadinanza italiana è arrivata due anni fa, con verdetto quasi unanime in Parlamento.

