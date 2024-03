Chi è la Tiktoker Giulia Ottorini e perché non ha senso prendersela con lei sulle tasse

In tanti oggi si chiedono chi è la Tiktoker Giulia Ottorini, ma noi vogliamo spiegare a tutti soprattutto perché non abbia alcun senso prendersela con lei sulla questione tasse. Per farvela breve, si tratta di una ragazza che è diventata famosa per i contenuti che pubblica all’interno dei suoi canali social e che, più di una volta, hanno sollevato discussioni tra gli utenti. Già, perché fondamentalmente è stata accusata spesso e volentieri di ostentare le sue possibilità economiche, grazie all’attività portata avanti proprio sui social.

Dettagli su chi è la Tiktoker Giulia Ottorini e perché oggi non dobbiamo prendercela con lei sulle tasse

Come avvenuto alcune settimane fa con Niko Pandetta, anche se in contesti completamente differenti, vogliamo spiegarvi oggi per quale ragione non sia il caso di sbilanciarsi su tematiche molto delicate. In pratica, ad oggi, non ha alcun senso prendersela con lei via social a marzo 2024. Non molto tempo fa, Giulia Ottorini ha pubblicato un video con il quale ha sottolineato di aver speso tanti soldi per una serie di prodotti e servizi, probabilmente attirando su di sé la luce dei riflettori.

Questa volta, però, non parliamo delle reazioni degli utenti. Come evidenziato da alcune testate nazionali, la Finanza ha deciso di avviare una sorta di indagine su di lei, provando ad individuare i guadagni arrivati dalle attività condotte sui social network e da quelle che sono state definite collaborazioni professionali con determinate aziende. Ad oggi, non è chiaro se le eventuali fatture siano state intesate alla stessa Giulia Ottorini o ad altre persone. Ed è il primo motivo per cui non è corretto prendersela con lei.

Provando a scendere in dettagli, trapela che i principali profitti per Giulia Ottorini siano pervenute da pubblicazione di video su Onlyfans. Come accennato, però, si tratta solo di indagini e ad oggi non ci sono elementi concreti per puntare il dito su di lei sul fronte fiscale.

