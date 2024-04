Chi è che chiama dal numero 0238287199: ritornano le segnalazioni ad aprile

Tornano ad essere insistenti le segnalazioni da parte di coloro che sul web chiedono chi è che chiama dal numero 0238287199. Sostanzialmente, abbiamo ricevuto l’ennesima conferma sul fatto che alcune utenze cambino gestione, al punto che il medesimo mittente da un mese all’altro potrebbe presentarsi in modo diverso. Insomma, senza bloccare il numero in entrata, la prospettiva che vi stiamo presentando pare possa essere più calda che mai per il pubblico italiano.

Proviamo a capire di nuovo chi è che chiama dal numero 0238287199: focus sulle segnalazioni ad aprile

Qualche informazione aggiuntiva rispetto all’articolo che abbiamo pubblicato a gennaio evidentemente può tornare utile al pubblico. Fatte queste dovute premesse e provando ad arrivare al dunque, chi è che chiama dal numero 0238287199? Siccome stanno tornando le segnalazioni ad aprile, è facile immaginare che in tanti vogliano nuovamente approfondire la questione, nel tentativo di vederci chiaro una volta per tutte.

Se a gennaio era possibile associare il mittente al call center che affermava di lavorare per una compagnia telefonica decisamente nota qui in Italia, i più recenti feedback che arrivano da Tellows ad aprile puntano il dito su un sito che si presenta come una sorta di consulente telefonico. Insomma, in questo frangente non ci sono i presupposti per parlare di uno specifico operatore, a differenza di quanto avvenuto in passato. Ciò non toglie che la situazione possa nuovamente cambiare in futuro, come spesso avviene in circostanze simili.

Almeno ora sapete chi è che chiama dal numero 0238287199, essendo tornate di prepotenza alcune segnalazioni ad aprile. L’unico rimedio, essendo come al solito bypassato il filtro alla base di tutto che consiste nell’iscrizione da parte dell’utente al Registro delle Opposizioni, è quello di bloccare il numero attraverso le impostazioni del proprio telefono. Fateci sapere nel caso in cui siate stati contattati da un mittente differente rispetto a quanto riportato questo giovedì.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.