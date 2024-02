Chi è Alexei Navalny e tesi su causa morte in Russia: occorre prudenza

Ci si chiede chi è Alexei Navalny e tesi su causa morte in Russia in queste ore, ma occorre prudenza. L’oppositore russo Navalny è morto nella colonia penale n. 3 dell’Okrug autonomo di Yamalo-Nenets. La notizia è stata riportata dal dipartimento regionale del servizio penitenziario federale, ma attualmente le cause della morte di Navalny sono ancora incerte.

Capiamo chi è Alexei Navalny e tesi su causa morte in Russia da trattare con attenzione

A conti fatti, nelle scorse settimane abbiamo già consigliato di andarci cauti sulle questioni relative a Russia ed Ucraina. Come riportato all’interno del comunicato emesso dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, saranno i medici a spiegare cosa abbia causato il decesso dell’oppositore russo Navalny mentre era in prigione. Infatti per ora non si è riuscito a capire cosa abbia causato il malore del 47enne secondo ANSA.

Stando alle ultime informazioni, Navalny aveva fatto una passeggiata, quando improvvisamente si è sentito male, perdendo subito conoscenza. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione da parte della squadra di soccorso chiamata immediatamente sul posto, Navalny è morto sul colpo.

Nel frattempo, il portavoce di Navalny, ha detto di non avere ancora delle notizie dirette sul decesso del detenuto. In queste ore, infatti, l’avvocato dell’oppositore russo si sta recando in zona per avere qualche informazione in più a riguardo. Pur non essendoci notizie dirette, la comunicazione della morte di Navalny ha fatto immediatamente il giro del mondo. Ci sono state infatti le prime reazioni a riguardo, con il presidente lettone, Edgars Rinkevics, che ha parlato di brutale assassinio da parte del Cremlino.

La notizia è chiaramente ancora piuttosto fresca, tante cose sono ancora poco chiare, ma nonostante le parole dell’avvocato di Navalny, è evidente come l’oppositore russo sia morto. Quello che bisogna approfondire sono le cause del decesso di Navalny, avvolte ancora nel mistero. Ci si è limitati a parlare di malore dopo una passeggiata, ma i medici dovranno chiarire l’intera vicenda.

Sta di fatto che le prime reazioni non credono alla storia del malore. Bisogna attualmente attenersi a quanto comunicato dal servizio penitenziario federale del distretto di Yamalo-Nenets. Sicuramente nelle prossime ore sarà fatta maggiore chiarezza a riguardo.

Insomma, inutile sbilanciarsi su chi è Alexei Navalny, ma soprattutto in merito alle tesi su causa morte in Russia.

