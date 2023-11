Siamo abituati ad avere ristoranti certificati, alberghi certificati: ma non tutti sanno che anche i voli aerei possono essere certificati. E paradossalmente, in modo molto più “stringente” degli alberghi, simbolo universale della certificazione.

Mentre infatti gli standard per gli hotel dipendono da direttive locali e servizi offerti, con l’ispezione periodica per verificare che nessuno si “certifichi il falso”, per i voli aerei esiste un ente internazionale, Skytrax Rating, che si occupa del bizzarro quanto necessario incombente.

Chi certifica le compagnie aeree? Aerei a cinque stelle (o tre, o quattro)

Da Skytrax Rating scopriamo che Ryanair ha ad esempio tre stelle, che è un’ottima classificazione per una compagnia low cost, con basso punteggio sull’assistenza dello staff all’arrivo e punteggi elevati in sicurezza e pulizia.

Nel ristrettissimo club delle cinque stelle ci sono solo cinque compagnie, e tutte asiatiche, col Giappone che fa cappotto con All Nippon e Japan Airlines seguita da Seul.

Con quattro stelle buona parte del panorama Europeo, tranne Onur Air a due assieme a buona parte del panorama dei paesi emergenti.

Nessuno al momento è stato qualificato a “stella singola”: per consolarci, ITA Airways è a tre stelle, ancorché con la sprezzante nota di avere “gli standard in declino di Alitalia prima di chiudere i battenti”.

Naturalmente, prendete le note di Skytrax come quello che sono: un aiuto alla decisione, senza che questo comporti un giudizio definitivo e “tombale” sulle compagnie dall’ente recensite.

Le stelle Skytrax non sono date dalla clientela

Le FAQ di Skytrax riportano infatti come le loro analisi siano date da una ispezione indipendente di un loro team di esperti, che su richiesta possono essere collazionate in dossier messi a disposizione delle stesse compagnie aeree per capire quando migliorarsi.

