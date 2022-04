Che malattia ha Mino Raiola: le notizie che sfuggono a tutti da gennaio

Ci sono alcuni aspetti da chiarire per tutti coloro che si chiedono che malattia ha Mino Raiola, in relazione ad alcune notizie che evidentemente sfuggono a tutti dal mese di gennaio a proposito del noto procuratore. E così, dopo aver smentito la notizia della sua morte attraverso un articolo pubblicato in mattinata, riteniamo doveroso tornare sull’argomento. Perché se da un lato è vero che le sue condizioni probabilmente non sono al 100%, al contempo abbiamo indiscrezioni che sono sempre state smentite in questi mesi.

Chiariamoci su che malattia ha Mino Raiola: il punto sulle notizie che sfuggono alle persone da gennaio

Dunque, che malattia ha Mino Raiola? Ad oggi, nessuna accertata. In mattinata tra la bufala della sua morte e la successiva smentita, in tanti hanno rilanciato le notizie che in realtà erano state smentite anche a gennaio sulla malattia polmonare. Come sono andate le cose? La questione, a distanza di oltre tre mesi, è finita nel dimenticatoio, al punto da indurci a riprenderla. Per farvela breve, l’agente è stato sottoposto ad un intervento programmato ad inizio anno, ma pochi giorni dopo hanno preso piede notizie allarmanti.

In particolare, la Bild dalla Germania aveva parlato di ricovero in terapia intensiva e condizioni generali aggravate. Diversi fonti, in quei giorni, riportarono però la smentita dello staff del procuratore, che gettò acqua sul fuoco con il chiaro intento di rispondere proprio alle indiscrezioni tedesche. Da quel momento, non abbiamo avuto altri aggiornamenti sulla vicenda, il che ci riporta al punto di partenza.

Chiedersi che malattia ha Mino Raiola, infatti, ha poco senso, visto che ad oggi non abbiamo la certezza assoluta che l’agente di Ibrahimovic (tra gli altri) sia stato ricoverato per una patologia che persiste. Allo stato attuale, l’unica cosa da fare è rispettare la privacy della sua famiglia, dopo ore che, come potete immaginare, sono state molto concitate.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.