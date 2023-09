Che fine ha fatto Lupo Lucio della Melevisione: ulteriori chiarimenti su Guido Ruffa

In tanti si chiedono che fine abbia fatto Lupo Lucio della Melevisione, con ulteriori precisazioni su Guido Ruffa. Uno dei programmi per bambini di maggior successo della Rai è stato la Melevisione. Un insieme di personaggi fantastici che aveva il compito di intrattenere i bambini spiegando anche tematiche molto importanti. Chi insomma non si ricorda di Tonio Cartonio o di Lupo Lucio, coloro che più di tutti sono rimasti sicuramente nella mente dei più piccoli.

Ancora si chiedono che fine abbia fatto Lupo Lucio della Melevisione: nuove precisazioni su Guido Ruffa

Altri chiarimenti, dunque, dopo quelli di due settimane fa figli di voci senza fonti. Ricordiamo come la Melevisione sia stato un programma che ha accolto diverse generazioni, infatti è andato in onda per la prima volta nel 1999 e l’ultima puntata è stata registrata nel 2015. La domanda che molti si pongono però è che fine ha fatto Lupo Lucio? Dove ritroviamo ancora Tonio Cartonio? Ecco questi sono sicuramente coloro che hanno cercato di rimanere ancorati al mondo dello spettacolo.

Danilo Bertazzi, che per anni ha vestito i panni di Tonio Cartonio, è stato spesso vittima di fake news. La sua carriera ha avuto modo di proseguire sui canali Rai con la Posta di YoYo ed è stato presente anche nel programma di Geppi Gucciari, Che succede. Che fine ha fatto Lupo Lucio? Qui il personaggio è stato interpretato per tutti gli anni della Melevisione dall’attore Guido Ruffa che, già ai tempi, si dilettava nel mondo del teatro con diversi spettacoli.

Ebbene ora l’attore di Lupo Lucio ha deciso di rimanere in questo campo, il teatro è diventato la sua casa e continua a svolgere questo lavoro. Non dimentica però le ore di trucco per mettere in scena il suo Lupo Lucio, personaggio che alla fine lo ha reso famoso, anche se non era riconoscibile. Una volta insomma svestiti i panni di Lupo Lucio nessuno lo riconosceva per strada. Guido Ruffa ritornerebbe volentieri a vestirsi da Lupo Lucio, facendo più attenzione a capire l’importanza di questo personaggio.

Che fine ha fatto Lupo Lucio? Non esiste più, ma l’attore che lo ha interpretato per anni continua a vestirsi diversi ruoli nel mondo del teatro. Dunque, ora sappiamo qualcosa di più su Lupo Lucio della Melevisione, con nuovi chiarimenti su Guido Ruffa.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.