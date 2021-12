Che fine ha fatto Barbara D’Urso: chiarimenti sulla retrocessione verso Italia 1

Che fine ha fatto Barbara D’Urso? Ci sono diversi aspetti da chiarire sul particolare momento che sta vivendo la conduttrice, in quanto diversi addetti ai lavori prevedono un 2022 particolarmente complicato per lei. Bisogna fare il punto della situazione, alla luce di svariati annunci che sembrano andare in direzione opposta rispetto a quanto vi abbiamo riportato pochi giorni fa sul nostro sito. C’è addirittura chi ipotizza una possibile retrocessione verso Italia 1, in seguito ad un 2021 non particolarmente incoraggiante per lei.

Che fine ha fatto Barbara D’Urso: ipotesi Italia 1 per lei

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Letto Quotidiano, Pier Silvio Berlusconi sembra avere le idee abbastanza chiare sul suo conto, al punto che si prevede per Barbara D’Urso la conduzione della trasmissione “La pupa e il secchione“. Va detto che il programma appena citato abbia sempre registrato un apprezzabile successo in termini di share, motivo per cui il progetto per la conduttrice non sarebbe certo secondario. Tuttavia, qualora i rumors fossero confermati, dovremmo prendere atto del suo saluto a Canale 5.

Tradotto, niente Pomeriggio Cinque, fermo restando che fino a giugno non ci saranno cambiamenti significativi in casa Mediaset, secondo i soliti bene informati. Di sicuro il passaggio verso Italia 1 farebbe molto rumore e, secondo gli esperti del settore, rappresenterebbe un passo indietro per la carriera del noto volto della televisione italiana. Siamo solo al cospetto di voci, è opportuno sottolinearlo, in quanto da Pier Silvio Berlusconi non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali in merito.

Insomma, guai a dare per scontate alcune decisioni in merito. Che fine ha fatto Barbara D’Urso in questi giorni? Come affermato dalla diretta interessata, al momento sta usufruendo delle ferie accumulate nei mesi scorsi. Staremo a vedere se con l’arrivo del 2022 avremo comunicazioni utili per comprendere la normale evoluzione del palinsesto di Canale 5 e Italia 1. Vi faremo sapere se quelle riportate da alcuni addetti ai lavori siano fake news o meno.

