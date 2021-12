Voci su Barbara D’Urso positiva e sostituita da Pomeriggio Cinque: precisa la diretta interessata

Ci sono voci incontrollate in questi giorni a proposito di Barbara D’Urso positiva al Covid e sostituita in modo definitivo nella conduzione di Pomeriggio Cinque. Indiscrezioni che abbiamo preso in esame già nei giorni scorsi, provando a gettare acqua sul fuoco con un primo articolo, ma evidentemente non è bastato. Ecco perché abbiamo deciso di tornare sull’argomento, a maggior ragione dopo aver preso atto che in queste ore la stessa conduttrice abbia rilasciato delle dichiarazioni in merito.

Barbara D’Urso positiva e sostituita da Pomeriggio Cinque: occorrono chiarimenti

Dunque, si continua a dire che Barbara D’Urso sia risultata positiva ed anche per questo motivo Mediaset l’avrebbe sostituita nella conduzione di Pomeriggio Cinque. In una recente intervista, lei stessa ha detto di non avere il covid e di stare benissimo. A quanto pare, infatti, tutti i tamponi sono negativi ed ha confermato anche di essere piena di vaccini. Insomma, non ha tosse, non ha febbre e per sua fortuna può dire di stare una favola.

Non è positiva, ma per quale motivo è stata sostituita da Simona Brachetti nella conduzione di Pomeriggio Cinque? La presentatrice di origini napoletane ha dichiarato senza giri di parole di essere semplicemente in ferie. Del resto, ogni anno Mediaset ridimensiona o sospende buona parte delle proprie trasmissioni durante il periodo natalizio, ragion per cui quanto avvenuto di recente non deve in alcun modo sorprendere i suoi detrattori o i suoi fan.

Insomma, tutto sotto controllo e tutto nella norma, al punto che possiamo smentire senza troppi dubbi le voci che vedono Barbara D’Urso positiva e sostituita in modo definitivo nella conduzione di Pomeriggio Cinque. A prescindere dal fatto che si stimi o meno il lavoro portato avanti dalla conduttrice, occorre sempre molta cautela prima di alimentare indiscrezioni che non hanno fondamento. Soprattutto quando si parla della salute delle persone.

