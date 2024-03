Che fine ha fatto Annamaria Franzoni oggi dopo alcuni contenuti strani

In tanti ancora oggi si chiedono che fine abbia fatto Annamaria Franzoni oggi, in seguito alla pubblicazione di alcuni post molto strani da parte delle solite pagine Facebook. In particolare, dopo che in passato qualcuno aveva provato a sfruttare il cognome della moglie di Romano Prodi, passata a miglior vita la scorsa estate (abbiamo parlato della grande confusione fatta sui social mesi fa con un articolo specifico), oggi 23 marzo ci sono altri aspetti che dobbiamo prendere per forza di cose in esame.

Capiamo che fine ha fatto Annamaria Franzoni oggi dopo alcuni contenuti ambigui sui social

Sostanzialmente, l’argomento è tornato caldo in queste ore per la condivisione di alcuni contenuti acchiappaclick. Chiaro il riferimento ad alcune tappe processuali che hanno visto protagonista in passato la stessa Annamaria Franzoni, dapprima ai domiciliari dopo essere stata giudicata colpevole del famoso delitto di Cogne ai danni di suo figlio Samuele, poi tornata libera. Insomma, la diretta interessata ha da tempo finito di scontare la sua pena.

Qualcuno ancora si indigna per la sua scarcerazione, ma le stesse persone hanno evidentemente perso il filo del discorso, trattandosi non certo di una notizia recente. Come riportato da alcuni organi di stampa, tramite approfondimenti dei mesi scorsi, la vita di Annamaria Franzoni sta lentamente tornando alla normalità. Agevolata dalla buona condotta in carcere, senza però dimenticare che si sia sempre detta innocente per le accuse che le sono state mosse, tutto si è chiuso più velocemente del previsto.

Se vi state chiedendo che fine abbia fatto Annamaria Franzoni oggi, sappiamo soltanto che ora gestisce l’agriturismo di famiglia, dopo essersi trasfertita nel paesino di Monteacuto Vallese. Si tratta nello specifico di una frazione di seicento abitanti del comune di San Benedetto Val di Sambro, situato nella provincia bolognese secondo quanto appreso negli ultimi tempi.

