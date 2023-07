Che fine ha fatto Alessia Zecchini dopo la scomparsa di Stephen Keenan in apnea

In tanti ancora oggi si chiedono che fine abbia fatto Alessia Zecchini dopo l’incidente che, nel 2017, ha provocato la morte di Stephen Keenan. A conti fatti, parliamo della principale protagonsita di “Respiro profondo“, film che ha tutte le sembianze di un documentario che in questi giorni sta registrando un discreto successo su Netflix. Non è un caso che al prodotto abbiamo già dedicato un primo approfondimento, incentrato sull’incidente che ha portato alla scomparsa del suo amico (non si sa se anche fidanzato) in apnea.

Cosa sappiamo su Alessia Zecchini oggi, sull’apnea e sulle reazioni alla perdita di Stephen Keenan

Qualcuno pensa che Alessia Zecchini abbia lasciato il mondo dell’apnea. Altri, stando almeno ad alcuni post che si leggono sui social nelle community dedicate alle produzioni Netflix, ipotizza addirittura che la ragazza nata nel 1992 sia morta in acqua. Nulla di tutto questo, come si può osservare anche attraverso il sito ufficiale della diretta interessata. Al suo interno, infatti, troverete tutti gli aggiornamenti del caso che ci parlano delle sue imprese sportive e dei suoi successi. Anche quelli più recenti e successivi all’incidente del 2017.

Ricapitolando, Alessia è viva e continua a tuffarsi e competere nelle competizioni in tutto il mondo. Ad oggi, è ancora una vera e propria icona nel mondo dell’apnea. Anzi, quanto avvenuto a Stephen Keenan ha da sempre rappresentato per lei uno stimolo a fare meglio. Come accennato, è possibile controllare tutti i suoi recenti trionfi sul suo sito web. Al suo interno, troviamo anche le sue numerose apparizioni nei media, inclusi articoli di giornale, servizi di riviste e interviste.

Sarebbe non corretto definirla a suo tempo fidanzata dello stesso Stephen Keenan, fermo restando che “Respiro profondo” su Netflix mostri una connessione stretta tra i due. Di sicuro, nel 2023, c’è l’amore intanto di Alessia Zecchin nei confronti dell’apnea, stando anche alle sue freschissime imprese.

