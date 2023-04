Cercano Julia Ituma a Sanremo confondendola con Paola Egonu

Se state cercando la povera Julia Ituma a Sanremo, allora vi diciamo subito che la state confondendo con Paola Egonu. Da alcuni giorni a questa parte, appena è stata diffusa la tragica notizia relativa alla scomparsa della pallavolista 18enne e giocatrice di Novara, ci arrivano alcune strane richieste. Già, perché diverse persone si chiedono per quale motivo siano stati rimossi dal web i video che mostrerebbero la ragazza in occasione della sua fantomatica partecipazione alla nota rassegna canora.

Confusione totale tra Paola Egonu e Julia Ituma a Sanremo: si cerca inutilmente la sua apparizione al Festival

Questi soggetti, evidentemente, ignorano che sia stata invitata Paola Egonu. O, più semplicemente, pensano che si tratti della stessa persona. Come se la stessa Paola non fosse già al centro di costanti polemiche sui social, come abbiamo avuto modo di constatare non molto tempo fa a proposito di una rivedibile uscita su di lei da parte di Hoara Borselli. Insomma, incredibile a dirsi, ma occorrono dei chiarimenti anche in questo frangente a dir poco spiacevole.

Non riuscite a trovare il video di Julia Ituma a Sanremo per il semplice motivo che la ragazza non abbia mai fatto la sua apparizione in occasione del Festival. Nessuna censura e nessuna tutela della privacy. Badate bene, non stiamo entrando nel merito dei tragici fatti avvenuti in Turchia in settimana e non ci lasceremo andare a titolacci che emettono sentenze, come quelli che abbiamo avuto modo di osservare negli ultimi giorni. Vogliamo soltanto far presente che state prendendo un granchio.

Paola Egonu non è Julia Ituma e per questa ragione non esistono contributi che mostrano quest’ultima a Sanremo. Per il resto, solo le autorità turche, magari supportate da quelle italiane, ci diranno qualcosa di più sulle cause della sua morte dopo le brutte notizie che purtroppo tutti abbiamo appreso negli ultimi giorni. Dunque, basta cercare Julia Ituma a Sanremo.

