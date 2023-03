Hoara Borselli se la prende con Paola Egonu che torna a giocare in Italia, ma non serve segnalarcelo

Non ha molto senso segnalarcelo, ma oggi fa molto discutere in queste ore l’intervento sui social di Hoara Borselli, personaggio pubblico che già in passato si è ritrovata al centro di alcune polemiche. Come abbiamo osservato a suo tempo in merito a presunte dichiarazioni rilasciate da Roberto Saviano. In questo caso, la giornalista ha avuto parole non tenerissime nei confronti di Paola Egonu, la giocatrice di pallavolo più rappresentativa qui in Italia e di recente protagonista di un monologo durante il Festival di Sanremo.

Cosa ha detto Hoara Borselli su Paola Egonu e come ha reagito il pubblico

Il tweet è ancora disponibile online, con Hoara Borselli che ha commentato così la decisione di Paola Egonu di tornare a giocare in Italia con la maglia di Milano, convinta dal progetto tecnico di questa squadra e da un ricco contratto che le farà intascare un milione di euro a stagione: “Paola Egonu dopo aver ricordato a Sanremo che l’Italia è un paese razzista, torna a Milano nella squadra di casa. Un contratto da 1 milione di euro e testimonial di Armani. In Italia non varrà la pena fare figli di colore (come ha dichiarato), ma prendere quattrini si“.

A tal proposito, ricordiamo che a Sanremo Paola Egonu definì sì l’Italia come un “Paese razzista“, aggiungendo però che la situazione sia in miglioramento e che questo non vuol dire che tutti siano razzisti o ignoranti. Quello che sfugge alla giornalista, dunque, è che la critica della pallavolista ai comportamenti di parte degli italiani non abbia mai rappresentato la sua “chiusura” al nostro Paese. Senza contare il fatto che abbia sempre scisso questi discorsi dalla sua vita professionale.

Non a caso, Paola Egonu ha sempre dato tutto per la maglia della nazionale italiana, al punto che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. I commenti al post di Hoara Borselli, anche quelli dei suoi seguaci, vanno proprio in questa direzione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.