La tragedia è riportata dal Messaggero e ripresa da Blog Sicilia nelle ultime ore. La vittima è un uomo di 51 anni, ricoverato con sintomi gravi presso l’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Secondo le fonti aveva rifiutato il vaccino.

L’uomo si è suicidato lanciandosi dalla finestra del III piano del reparto malattie infettive dell’ospedale. “Una situazione a cui non ha retto“, scrive Il Messaggero per far capire che il 51enne si sia tolto la vita per via del suo ricovero. L’uomo era di origini siciliane e abitava a Ravenna e da ieri si trovava ricoverato presso l’Annunziata con sintomi gravi.

Blog Sicilia usa più cautela: “A quanto pare non ha retto la notizia della malattia, 24 ore dopo il ricovero“. La formula dubitativa è d’obbligo, visto che sul caso indagano i Carabinieri di Cosenza. Saremo lieti di aggiornarvi in un prossimo articolo.

