Causa morte di Pino D’Angiò e malattia: cosa sappiamo oggi sul cantante di ‘Ma quale idea’

Oggi tocca concentrarsi per forza di cose su causa morte di Pino D’Angiò e malattia che avrebbe portato al triste annuncio di ieri sera. Affinché non prendano piede sui social strane tesi, è importante analizzare cosa sappiamo fino a questo momento sul cantante di ‘Ma quale idea’, pezzo che lo ha reso famosissimo dal 1981, fino alla recente apparizione al Festival di Sanremo nella serata dedicata alle cover. Si tratta di situazioni che possono concedere spazio a fake news, o quantomeno a notizie non verificate.

Focus su causa morte di Pino D’Angiò e malattia: un approfondimento oggi sul cantante di ‘Ma quale idea’

Fortunatamente, a differenza di quanto avvenuto con altri personaggi più o meno famosi venuti a mancare negli ultimi tempi, come nel caso di Maria Rita Viaggi che abbiamo trattato di recente, in questo frangente pare non stiano prendendo piede goffe ipotesi che richiamano i vaccini Covid. Detto questo, ci sono comunque alcuni chiarimenti ai quali va dato risalto, affinché non si commettano i soliti errori nell’apprendere una notizia di questo tipo in Italia.

Fatte queste premesse, analizzando quanto riportato dalle più importanti testate che operano in Italia, possiamo farci un’idea più precisa su causa morte di Pino D’Angiò e malattia dell’artista. Se non altro, perché oggi ci viene fornita qualche informazione in più sul quadro clinico del cantante di ‘Ma quale idea’. In particolare, apprendiamo stamane che l’artista era stato operato addirittura sei volte per cancro alla gola.

Come se non bastasse, ha avuto anche un tumore ai polmoni, un sarcoma, senza dimenticare che aveva superato non senza difficoltà un infarto ed un arresto cardiaco. Insomma, un vero e proprio calvario il suo, che probabilmente non offre una risposta definitiva e certa su causa morte di Pino D’Angiò, ma che consegna una panoramica generale molto chiara sul cantante oggi. Non una sola semplice malattia, ma una serie di problemi non esattamente secondari.

