In tanti si chiedono come è morta Maria Rita Viaggi oggi e presunta malattia, ma allo stato attuale sarebbe il caso di fermare le congetture sulla causa del decesso. La notizia della morte di Maria Rita Viaggi, storica annunciatrice della Rai, ha creato qualche incomprensione sul web, con alcune considerazioni sulle cause della morte che non possono considerarsi reali.

Come è morta Maria Rita Viaggi oggi e fantomatica malattia: occorre stoppare le congetture sulla causa della scomparsa



Quando viene a mancare qualcuno, come osservato la scorsa settimana, è facile incappare in notizie senza fonti. Quando purtroppo un personaggio più o meno conosciuto del mondo dello spettacolo viene a mancare, capita di imbattersi in diverse notizie false che riguardano i motivi di questa morte. Bisogna quindi specificare come attualmente non ci siano fonti relative alla causa della morte di Maria Rita Viaggi.

Non ci sono notizie certe che lasciano trapelare qualcosa sulla malattia della famosa annunciatrice della Rai che, eventualmente, avrebbe poi generato la sua morte. Si sa solo che Maria Rita Viaggi, che aveva 69 anni, si è sentita male mentre si trovava nella sua abitazione di Grosseto. Non era da sola, ma c’era il marito Vincenzo Gherghi, ex segretario generale della provincia di Grosseto.

L’uomo ha avvertito immediatamente i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato modo di rianimare la donna che è deceduta prima che potesse arrivare in ospedale. Si parla quindi di malore, non ci sono fonti che evidenziano le cause che abbiano portato alla morte di Maria Rita Viaggio, né tantomeno quale sia stata la malattia che l’avrebbe colpita in questi ultimi anni.

Trovare notizie false in questi casi è molto facile, soprattutto imbattersi nelle solite teorie di complotto che parlano di vaccini come cause di questi improvvise patologie o malori che colpiscono persone non così anziane. Purtroppo la morte di Maria Rita Viaggi è anch’essa stata utilizzata per parlare di queste false teorie, ma ribadiamo come non ci sia nulla di certo che attesti il tipo di malore e la patologia che avrebbe colpito l’annunciatrice storica della Rai.

Un altro volto noto del piccolo schermo ha abbandonato questo mondo, lei che è diventata soprattutto negli anni Ottanta e negli anni Novanta un volto davvero familiare per i tanti telespettatori della Rai. Per rispetto nei confronti della famiglia, non chiediamoci come è morta Maria Rita Viaggi oggi e non alimeniamo ulteriori voci sulla presunta malattia, oltre alla causa del decesso.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.