Cassano ricoverato, positivo e non vaccinato: precisazioni della moglie Carolina Marcialis

Arrivano alcune importanti precisazioni direttamente da Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano, dopo che è stata diffusa la notizia secondo cui l’ex Sampdoria sarebbe positivo e ricoverato, senza risultare vaccinato. Un tema che ha immediatamente scatenato le reazioni dei social, mettendo per l’ennesima volta gli uni contro gli altri coloro che sono a favore della vaccinazione e i cosiddetti NoVax. Servono dunque dei chiarimenti, visto che in questo caso si va ben oltre le questioni calcistiche e sportive che abbiamo affrontato in passato sul nostro sito.

Cosa sappiamo su Cassano ricoverato, positivo e non vaccinato? Parla la moglie Carolina Marcialis

Mai come in questo caso sbagliano sia i ProVax, dando per scontato che Cassano sia ricoverato, positivo e non vaccinato, sia i NoVax. Questi ultimi, appresa la smentita di Carolina Marcialis (la moglie dell’ex calciatore ha dichiarato a chiare lettere su Instagram che Fantantonio si sia sottoposto a doppia dose in questi mesi), tendono ad evidenziare che anche i vaccinati possano finire in ospedale ed intubati. Nel caso del barese, però, vanno fatte altre considerazioni.

Il ricovero è stato consigliato per aver raggiunto un livello di saturazione sotto la soglia minima. Ai tempi del Milan, Cassano ha avuto problemi cardiaci non di poco conto e di conseguenza è stato seguito in queste ore dallo staff di Bassetti a titolo precauzionale. Insomma, è sbagliata la propaganda NoVax nei suoi confronti, alimentata da alcuni articoli apparsi online frettolosamente, al punto da dichiarare che l’ex attaccante di Inter, Roma e Real Madrid non fosse vaccinato.

Frettolosa, però, anche la diagnosi di chi vuole minimizzare il ruolo del vaccino, visto che il barese ora si trova in ospedale a Genova. Dal nostro punto di vista, non possiamo fare altro che prendere atto delle parole di Carolina Marcialis, visto che la moglie di Cassano, pur confermando che il marito sia positivo e ricoverato, ha smentito le voci che lo vedono non vaccinato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.