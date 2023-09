Carlo Conti arrestato, ma si sfrutta solo una vecchia omonimia

Stanno girando alcuni post sui social, coi quali si parla di Carlo Conti arrestato. Si tratta di un caso differente rispetto a quello trattato alcune settimane fa sul nostro sito con Paolo Bonolis. Se in quest’ultimo frangente eravamo al cospetto di una bufala classica, qui qualcuno punta all’omonimia con un altro personaggio che condivide nome e cognome con il noto conduttore toscano. Il tutto, tra le altre cose, si riferisce a fatti di cronaca che risalgono ad alcuni anni fa.

Svelato cosa c’è dietro il solito acchiappaclick su Carlo Conti arrestato oggi 5 settembre

Come nascono i titoli clickbait su Carlo Conti arrestato? La vicenda giudiziara in questione riguarda, come accennato, un suo ominimo socialista ed in passato assessore a Sanremo. Come riportato da alcune fonti a suo tempo, il soggetto in questione è stato anche direttore generale della Riviera Trasporti, oltre a diventare con il trascorrere degli anni amministratore delegato di Amaie.

Successivamente, è entrato anche nell’organico di Forza Italia, oltre ad essere etichettato come “prima scelta” dell’allora ministro Claudio Scajola. Ancora, Conti è poi diventato amministratore delegato e successivamente direttore della Porto di Imperia Spa, fino alla vicenda giudiziaria di aprile del 2012. Conti è stato scarcerato il 21 aprile 2012, dopo 16 giorni di carcere, a seguito di un’ordinanza di revoca della misura cautelare emessa dal tribunale del Riesame di Genova. Il processo di primo grado si è concluso il 28 aprile 2017 con l’assoluzione di Conti con formula piena. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Torino il 21 marzo 2019.

Confondendo i due personaggi, qualcuno si è spinto a scrivere addirittura che l’arresto di Carlo Conti (il conduttore) avrebbe avuto un forte impatto sulla sua carriera professionale. Il conduttore, infatti, sarebbe stato costretto a lasciare tutti i programmi televisivi che conduceva, tra cui Sanremo, Tale e Quale Show e I Soliti Ignoti. Nulla di più sbagliato, visti i malintesi su Carlo Conti arrestato.

