Cani bagnino salvano cinque ragazzi a Palinuro: dinamiche e conferme oggi

Cani bagnino nuovamente protagonisti in Italia oggi. Panico per alcuni ragazzi nel salernitano che si sono ritrovati a fare i conti con un pedalò che stava affondando a Palinuro, a circa 250 metri a largo dalla spiaggia delle Saline. Cinque ragazzi si trovavano su un pedalò per effettuare una comune escursione, ma all’improvviso qualcosa è andato storto e la piccola imbarcazione a pedali ha iniziato ad essere sommersa di acqua.

Cosa sappiamo sui cani bagnino che hanno salvato cinque ragazzi a Palinuro

Dalle bufale satiriche del passato riguardanti il Comune di Bugliano, dunque, alle notizie vere di queste ore sui cani bagnino di Palinuro. Immediatamente però c’è stato l’intervento di due cani bagnini della Scuola Italiana Cani Salvataggio, Dylan e Vita, due golden retriver in servizio presso la postazione di sicurezza SICS. I cani bagnino sono riusciti a salvare i cinque ragazzi con la loro attrezzatura speciale dotata di galleggiante.

Una volta che i ragazzi erano aggrappati, sono poi stati portati su due pattini di salvataggio, per poi raggiungere la riva. L’intervento di questi cani bagnini è stato repentino, in attesa poi di poter contare anche su quello dei classici bagnini che erano pronti ad accogliere i cinque ragazzi con i propri pattini di salvataggio. Una storia a lieto fine, anche perché tra questi cinque ragazzi c’era una ragazza che non sapeva nuotare e si rischiava insomma di poter finire in tragedia. La bravura e la tempestività di questi cani bagnini ha evitato il peggio, con i cinque ragazzi (tra i 25 ed i 30 anni), che sono ritornati sani e salvi a riva.

Un’esperienza davvero particolare che fa capire ancora di più come questi animali domestici siano una risorsa importante per l’uomo e soprattutto come la Scuola Italiana Cani Salvataggio sia assolutamente efficace. In estate è facile imbattersi in situazioni spiacevoli al mare, i cani bagnino sono parte fondamentale nel campo del salvataggio e sicuramente questi cinque ragazzi salvati da Dylan e Vita non dimenticheranno facilmente tale esperienza.

Per fortuna, dalla paura iniziale, tutto si è concluso al meglio, con i cani bagnino protagonisti ed eroi indiscussi di tale vicenda, come riportato da svariate fonti.

